Human Metabolome Technologies, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Human Metabolome Technologies, präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.35 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -8.310 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 314.8 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 66.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Human Metabolome Technologies, einen Umsatz von 188.6 Millionen JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 35.70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Human Metabolome Technologies, ein EPS von 43.67 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.27 Prozent auf 1.42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1.46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch