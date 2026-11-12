Human Metabolome Technologies, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Human Metabolome Technologies, hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.59 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17.100 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253.2 Millionen JPY – ein Plus von 31.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Human Metabolome Technologies, 192.4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch