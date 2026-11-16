Human hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Human veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 22.79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32.16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Human einen Umsatz von 25.10 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch