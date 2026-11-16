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16.11.2026 06:37:00
Human Dream Technology Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Human Dream Technology Group hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 43.91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Human Dream Technology Group ein Ergebnis je Aktie von 146.61 JPY vermeldet.
Der Umsatz lag bei 11.91 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 17.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 108.72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Human Dream Technology Group ein EPS von 176.75 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 43.90 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Human Dream Technology Group 45.98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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