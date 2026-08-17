Human Dream Technology Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Human Dream Technology Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 119.70 JPY gegenüber -141.970 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.20 Prozent auf 7.20 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch