Human Creation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Human Creation lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 24.88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29.55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.30 Milliarden JPY – ein Plus von 3.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Human Creation 2.23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch