Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’566 0.8%  SPI 19’126 0.6%  Dow 50’269 0.7%  DAX 24’228 0.1%  Euro 0.9217 -0.1%  EStoxx50 6’059 0.8%  Gold 4’084 0.2%  Bitcoin 50’149 2.0%  Dollar 0.8003 0.1%  Öl 92.9 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
Citigroup warnt vor Aluminiumknappheit: Steht die Alcoa-Aktie vor dem nächsten Kursschub?
Tiefrote Zahlen trotz Rekordumsatz: Aurora Cannabis-Aktie sackt ab
Verwässerungsängste belasten Super Micro - Aktie stabilisiert sich nur überschaubar
Nach Broadcom-Dämpfer: Halbleiteraktien AMD, Intel und Micron wieder im Aufwind
Suche...
eToro entdecken

Humacyte Aktie 113428209 / US44486Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.06.2026 17:09:25

Humacyte Shares Fall 23%

Humacyte
1.04 USD -22.30%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Humacyte, Inc. (HUMA) shares plunged 23.05 percent, losing $0.31 to $1.03 on Thursday, likely extending losses following the company's announcement yesterday, of a public offering of 47.62 million shares of common stock priced at $1.05 per share.

The stock is currently trading at $1.03, compared with its previous close of $1.34. During the session, it opened at $1.04 and traded between $1.00 and $1.10. Trading volume reached 14.08 million shares, well above its average volume of 7.52 million shares.

The commercial-stage biotechnology company expects to raise approximately $50 million in gross proceeds before expenses. Humacyte also granted underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 7.14 million shares. Public stock offerings often pressure share prices because they increase the number of outstanding shares and can dilute existing shareholders.

Humacyte shares have traded between $0.5470 and $2.8400 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!

Analysen zu Humacyte Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:48 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
13:30 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
09:48 Marktüberblick: Telekom-Werte gesucht
09:10 SMI präsentiert sich weiterhin stabil
09:03 SpaceX vor IPO: Musk plant den grössten Börsengang aller Zeiten
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Standardwerte im Korrekturmodus
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’139.35 19.23 SC7BZU
Short 14’417.91 13.74 SXLBGU
Short 14’945.50 8.89 S5CBDU
SMI-Kurs: 13’566.42 11.06.2026 17:06:45
Long 13’017.19 19.51 SXBT2U
Long 12’738.79 13.95 SOTBQU
Long 12’184.24 8.89 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Analysten schlagen Alarm: Warum Bitcoin, Ethereum, XRP und andere Kryptos weiter fallen könnten
SpaceX-IPO rückt näher: Was den Börsengang besonders macht
Super Micro-Aktie bricht ein: Milliarden-Kapitalerhöhung sorgt für Verwässerungsängste
Lonza-Aktie fest: Neuer Kommunikationschef kommt von Roche
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Abend nach
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Centiel-Aktie +33 Prozent: Konzern findet Partner für US-Datacenter-Markt
Weiter keine Erholung bei US-Techaktien: Warum es Marvell, AMD, Arm, NVIDIA & Co. nicht aus ihrem Kurstal schaffen
UniCredit stockt auf: Weitere Commerzbank-Aktien aufgenommen - Commerzbank-Aktie sinkt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.