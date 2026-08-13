Humacyte: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Humacyte hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 36.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch