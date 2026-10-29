Hulic: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hulic hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 25.66 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20.73 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hulic 158.13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 124.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch