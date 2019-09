Huit marques formidables à l'honneur aux Prix de Postes Canada pour l'innovation en cybercommerce de 2019

Des détaillants émergents et établis sont récompensés

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Postes Canada est fière d'annoncer les lauréats des Prix de Postes Canada pour l'innovation en cybercommerce, choisis parmi 33 brillants finalistes de partout au pays et des centaines d'entreprises participantes. Repoussant les limites et transformant le cybercommerce au Canada, chacune des huit entreprises gagnantes recevra jusqu'à 150 000 $ en services de livraison et de marketing direct. Voici les gagnants, choisis par un jury d'experts indépendant :

Prix de la meilleure jeune cyberentreprise : Décerné à une entreprise pionnière qui révolutionne sa catégorie, établit de nouvelles normes pour l'industrie et existe depuis moins de trois ans.

Remis à : Flax Sleep

Prix de la meilleure petite entreprise : Décerné à un détaillant multicanal en croissance qui utilise la technologie, les canaux de distribution et les stocks de façon stratégique afin de dépasser les attentes des clients.

Remis à : Oatbox

Prix de la transformation d'une grande entreprise : Décerné à une marque établie qui a affronté directement les défis de la vente au détail numérique et a réorganisé ses activités en s'adaptant au cybercommerce, à l'intégration des canaux et aux nouvelles attentes des clients.

Remis à : Best Buy Canada

Prix de la responsabilité sociale de l'entreprise : Décerné à un leader exceptionnel qui se consacre aux activités de bienfaisance, à la participation communautaire, au changement social, aux problèmes d'accessibilité ou aux questions environnementales. Pour cette entreprise, il est primordial d'accomplir de bonnes actions et de faire avancer les choses.

Remis à : Cupanion

Prix À la conquête du marché international : Décerné à une entreprise pour laquelle la poursuite des marchés étrangers fait partie intégrante de la stratégie globale et constitue un élément clé de la croissance et des revenus.

Remis à : Sidekick

Prix Le client avant tout : Décerné à une entreprise qui s'emploie à positionner une marque, à bâtir une clientèle fidèle et à offrir une expérience client fluide de bout en bout. Cette entreprise est guidée par l'adage « Le client est roi ».

Remis à : Well.ca

Prix Fière d'être canadienne : Décerné à une entreprise dont l'identité canadienne fait partie de son ADN et constitue une caractéristique distinctive qui est appréciée par ses clients et essentielle à son succès.

Remis à : Endy

Le gagnant du Prix Innovateur du cybercommerce de Postes Canada est choisi par Postes Canada pour avoir contribué à l'avancement de l'industrie de la vente au détail. En plus d'offrir une expérience de vente au détail supérieure, l'entreprise gagnante est un chef de file en matière de durabilité environnementale, sociale et économique, versant 1 % de son revenu brut annuel à des causes liées au plein air et à la conservation.

Remis à : MEC (Mountain Equipment Co-op)

« Nous sommes honorés de célébrer les réalisations de ces incroyables chefs de file du cybercommerce et d'appuyer leur réussite future en leur offrant des services gratuits de livraison et de marketing direct », indique Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. « Félicitations à tous les gagnants et finalistes, de nous tous à Postes Canada. »

