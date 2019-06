Huion dévoile sa tablette à stylet la plus joyeuse à ce jour à Cebu

CEBU, Philippines, 30 juin 2019 /PRNewswire/ -- Huion Animation Technology a dévoilé sa première tablette à stylet HS64 Special Edition conçue en partenariat à Cebu, aux Philippines, et en a également profité pour présenter au public un autre nouveau produit, la tablette Kamvas Pro 16 Premium.

Alors que les consommateurs d'aujourd'hui, en particulier les plus jeunes, ont tendance à faire plus attention à la conception des produits qu'il y a quelques années, Huion crée la tablette HS64 SE, qui diffère de tous les modèles de tablette à stylet fabriqués jusqu'à présent par la société en termes de design.

Le design de la HS64 SE est basé sur un personnage de caneton appelé Chips, créé par Ciayo Games, un développeur de jeux vidéo reconnu qui a son siège en Indonésie. Chips est un caneton jaune qui ressemble un peu à une banane, et il est mignon, malin et un peu drolatique. La tablette HS64 SE affiche une image joyeuse qui permet aux utilisateurs de laisser libre cours à leur créativité dans un état de positivité.

Par ailleurs, la combinaison des couleurs jaune et noir rend le produit plus élégant et créatif. Outre la conception de la tablette HS64 SE, la fonctionnalité du produit répondra également aux attentes des utilisateurs. Le taux de transfert et la sensibilité à la pression de cette tablette à stylet, parmi les meilleurs du secteur, insuffleront une vie nouvelle au travail créé sur celle-ci. Le taux de transfert de 226 pps assure une réponse instantanée aux mouvements du stylet ; ainsi, quelle que soit la vitesse à laquelle l'utilisateur déplace le stylet, les lignes créées suivront toujours le curseur de près. Avec une sensibilité à la pression à 8 192 niveaux, les lignes peuvent être restituées sous différentes formes et couleurs selon la pression exercée sur le stylet. L'application de la technologie de résonance électromagnétique sans batterie permet également de libérer le stylet de toute charge de courant et d'offrir des conditions de travail plus flexibles. La portabilité de la tablette HS64 SE et la compatibilité de son système d'exploitation répondront aux attentes des utilisateurs, de sorte qu'où qu'ils se trouvent, ils pourront capturer leur inspiration sur le vif, du moment que leur tablette HS64 SE est connectée à leur téléphone Android.

« Répondre aux demandes de l'utilisateur, faire participer l'utilisateur et être axé sur l'utilisateur », tel est la devise de Huion qui emmène la société vers un avenir meilleur, où tous les clients trouveront leur tablette à stylet Huion idéale. Pour découvrir ce qu'est une tablette Huion idéale, rendez-vous sur www.huion.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Carlos Lin,

+86-18820178551

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/930635/HS64_Special_Edition_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/930636/HS64_Special_Edition_2.jpg