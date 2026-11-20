Hugo Games A-S Bearer äusserte sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hugo Games A-S Bearer ein EPS von -0.010 NOK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hugo Games A-S Bearer im vergangenen Quartal 1.6 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hugo Games A-S Bearer 1.1 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch