Hugo Duchesne sacré Meilleur Sommelier du Québec 2020

QUÉBEC, le 12 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La finale du Concours du Meilleur Sommelier du Québec 2020 a eu lieu à huis clos dans une ambiance électrique à l'ITHQ de Montréal, ce samedi 12 septembre 2020. Le sommelier Hugo Duchesnedu restaurant Le Coureur des Bois Bistro Gourmand a été couronné Meilleur Sommelier du Québec 2020 au terme de ce concours triennal, qui s'est tenu devant un jury présidé par Élyse Lambert, MS et composé de sommeliers de calibre mondial (Ghislain Caron, Stéphane Leroux, Stéphane Lortie, Véronique Rivest et Patrice Tinguy), sous la direction d'Alain Bélanger, directeur technique du concours.

Hugo Duchesne a su faire preuve d'une grande maîtrise et d'un talent éclatant lors des différentes épreuves (théorie, de dégustation à l'aveugle et de service), et ce, face à 11 concurrents de taille en demi-finale le matin, puis face aux 2 autres finalistes en après-midi.

Le Meilleur Sommelier du Québec 2020,Hugo Duchesne, gagne une bourse SAQ de 10 000 $ ainsi que de 5 000 $ en produits, qui l'aideront à poursuivre son entraînement en vue de représenter le Québec lors du concours du Meilleur Sommelier du Canada en 2021. Son nouveau titre le comble de satisfaction et contribuera aussi à la notoriété du restaurant Le Coureur des Bois Bistro Gourmand : « Je me sens honoré de marcher sur un sentier qu'ont pavé les meilleurs sommeliers du Québec avant moi. ».

Lors de ce concours, Joris Gutierrez Garcia (Montréal Plaza) a terminé en deuxième position tandis que Guillaume Plante (Maison Boulud Montreal) a terminé au troisième rang. Ils se méritent respectivement une bourse SAQ de 7 500 $ et une bourse SAQ de 2 500$ ainsi qu'une allocation respective en produits de 3 500 $ et 1 500 $.

Par ailleurs, le vice-champion Joris Gutierrez Garcia a remporté le titre de Meilleur Nez du Québec 2020, suite à l'obtention du plus haut pointage obtenu en dégustation au cours de toute la journée.

Rappelons que cette finale du concours du Meilleur Sommelier du Québec 2020 a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube de l'ACSP-QC et peut être visionnée à nouveau en ligne : https://www.facebook.com/acspquebec

LA SOMMELLERIE AU QUÉBEC, REMARQUABLE ET REMARQUÉE



Depuis plus de 30 ans, l'ACSP-Québec et ses membres accrédités sont en tête de peloton dans le domaine de la sommellerie au Canada, notamment grâce à la qualité de la formation normalisée au Québec, la compétence des acteurs du milieu de la restauration, et l'expertise des mentors.

Merci à nos partenaires majeurs, la SAQ et l'ITHQ ainsi qu'à nos commanditaires de l'événement : Alfred Celliers Intelligents, le Conseil des Vins du Québec (CVQ) et Productions Arborescence.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec