Hugo Boss wird für Gesamtjahr vorsichtiger - Zinsaufwendungen belasten Gewinn

METZINGEN (awp international) - Der Modekonzern Hugo Boss wird nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal für das Gesamtjahr vorsichtiger. Im Gesamtjahr dürften Umsatz und Gewinn "am unteren Ende der bestehenden Prognose" liegen, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Metzingen mit. Wegen höherer Zinsaufwendungen war der Konzerngewinn im zweiten Quartal rückläufig.

Unterm Strich verdiente der Konzern in diesem Zeitraum 50 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 54 Millionen Euro. Der Umsatz stieg allerdings währungsbereingt um zwei Prozent auf 675 Millionen Euro und lag damit leicht über den Prognosen der Analysten. Das operative Ergebnis (Ebit) legte um drei Prozent zu und lag damit bei 76 Millionen Euro./knd/jha/