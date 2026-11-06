HUGO BOSS vz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HUGO BOSS vz veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.850 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 946.0 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 989.0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch