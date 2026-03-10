Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

10.03.2026 08:09:36

Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Umsatzrückgang erwartet

HUGO BOSS
31.12 CHF -2.22%
METZINGEN (awp international) - Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Jahr die schwache Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen und etwas weniger Umsatz erzielt. Der Gewinn konnte jedoch dank Einsparungen gesteigert werden. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen weiter vorsichtig. Wie schon im Dezember angekündigt erwartet das Management weiter einen Umsatzrückgang auf währungsbereinigter Basis im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 300 bis 350 Millionen Euro erreichen und damit ebenfalls zurückgehen.

Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr leicht um ein Prozent auf 4,27 Milliarden Euro. Währungsbereinigt verzeichnete Hugo Boss einen Anstieg um zwei Prozent, gestützt von einem guten Schlussquartal. Das Ebit stieg indessen um acht Prozent auf 391 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente Hugo Boss mit 249 Millionen Euro 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten bei allen Kennziffern mit weniger gerechnet./err/nas

