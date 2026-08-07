Hugo Boss stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hugo Boss hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.26 Prozent auf 1.05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch