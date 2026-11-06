HUGO BOSS präsentierte Quartalsergebnisse

HUGO BOSS hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS 0.850 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 946.0 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 989.0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch