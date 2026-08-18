HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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18.08.2026 10:36:00
Hugo Boss: Grossaktionär Frasers stockt Beteiligung weiter auf
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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