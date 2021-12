HUGO BOSS-Aktie steigt leicht: HUGO BOSS holt Produktion wegen Lieferketten näher an Märkte

Das deutsche Mode-Unternehmen will rund 1'000 neue Mitarbeiter an seinem Standort in Izmir, Türkei, einstellen und damit die Belegschaft um ein Drittel erhöhen, da Störungen in Südostasien den Versand einschränken und die Kosten in die Höhe treiben, so Grieder.

Das Unternehmen wird ausserdem ab Anfang nächsten Jahres die Produktion in westlichen Städten, darunter Los Angeles, erproben. Im Laufe des Sommers hat Grieder eine Strategie für grössere Investitionen in die Marken von HUGO BOSS vorgestellt, da das Unternehmen in den kommenden Jahren ein grosses Umsatzwachstum anstrebt.

HUGO BOSS-Titel gewinnen via XETRA zeitweise 0,11 Prozent auf 53,46 Euro.

