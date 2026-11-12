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12.11.2026 20:39:00
HUGO BOSS-Aktie: Modekonzern verliert CEO Daniel Grieder zum Jahresende
Personalwechsel an der Spitze der HUGO BOSS AG: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder.
Die HUGO BOSS-Aktie verliert im Tradegate-Handel zeitweise 1,8 Prozent auf 37,54 Euro.
DJG/hab/ros
Dow Jones Newswires
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigen sich etwas schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.