Frasers Group Aktie 2934536 / GB00B1QH8P22
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investition
|
19.10.2026 09:38:40
HUGO BOSS-Aktie kaum verändert: Frasers Group stockt Beteiligung auf
HUGO BOSS' grösster Aktionär, die Frasers Group des Milliardärs Michael Ashley, hat seinen Aktienanteil weiter leicht aufgestockt, wie geplant.
Die britische Frasers Group hatte Anfang September erklärt, bei dem Modekonzern auf eine Mehrheitsbeteiligung aufzustocken. Wie Frasers damals mitteilte, plant das britische Unternehmen, Aktienbesitz und Stimmrechte auf mehr als 50 Prozent zu steigern. Geschehen soll dies durch den Kauf weiterer Aktien oder Finanzinstrumente. Die Put-Optionen haben Fälligkeiten zwischen März 2027 und Dezember 2029.
Frasers-CEO Michael Murray ist seit Mitte September Aufsichtsratschef bei HUGO BOSS.
Zeitweise gewinnt die HUGO BOSS-Aktie minimale 0,05 Prozent auf 38,01 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
21.07.26
|Angestrebte Übernahme: Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf (AWP)
|
21.07.26
|Grossaktionär Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf (AWP)
|
19.06.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
17.06.26
|FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Starker Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Frasers Group PLC Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.