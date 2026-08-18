Frasers Group Aktie 2934536 / GB00B1QH8P22
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18.08.2026 09:39:36
HUGO BOSS-Aktie im Fokus: Frasers baut Position weiter aus
Der Grossaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an HUGO BOSS weiter aufgestockt.
Die Konditionen hielt das Management von HUGO BOSS zwar für nicht ausreichend. Offenbar gelingt es Frasers aber trotzdem, weitere Anteile einzusammeln. Die zusätzliche Annahmefrist lief bis zum 13. August. Die EU-Komission hat der Übernahme zugestimmt. Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt.
Im XETRA-Handel notiert die HUGO BOSS-Aktie zeitweise 0,66 Prozent schwächer bei 37,85 Euro.
/lew/jha
METZINGEN (awp international)
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