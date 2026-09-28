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Personalwechsel 28.09.2026 08:41:00

HUGO BOSS-Aktie im Blick: Personalwechsel im Vorstand - Nachfolger für CFO und COO Müller steht fest

HUGO BOSS-Aktie im Blick: Personalwechsel im Vorstand - Nachfolger für CFO und COO Müller steht fest

HUGO BOSS verliert kurzfristig seinen CFO und COO Yves Müller.

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Wie der Modehersteller mitteilte, verlässt Müller den Vorstand "aus persönlichen Gründen und hat sein Mandat auf eigenen Wunsch niedergelegt".

Nachfolger als Finanzvorstand und für das Operative Geschäft (COO) wird ab 1. Oktober Ivica Maric, bisher Executive Vice President Business Operations.

"Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Yves Müller für sein Engagement und seinen Beitrag zu HUGO BOSS in den vergangenen Jahren danken", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Murray. "Wir schätzen seine Leistungen und wünschen ihm für seine berufliche wie auch persönliche Zukunft nur das Beste."

Maric verfüge über "langjährige Erfahrung sowohl in der finanziellen Steuerung des Unternehmens als auch mit Blick auf unser operatives Geschäft". Darüber hinaus habe er in den vergangenen Jahren wichtige Digitalisierungs- und Effizienzprojekte implementiert und vorangetrieben und bringe damit die entscheidenden Kenntnisse für diese Position mit.

"Im Namen des Vorstands möchte ich Yves für die vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlich danken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen", sagte CEO Daniel Grieder. Gleichzeitig freue er sich darauf, die gute Zusammenarbeit mit Ivica Maric in seiner neuen Funktion fortzusetzen.

DJG/uxd/cln

DOW JONES

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