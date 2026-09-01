Frasers Group Aktie 2934536 / GB00B1QH8P22
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Stimmrechte
|
01.09.2026 08:54:36
HUGO BOSS-Aktie: Frasers Group will Beteiligung auf über 50 Prozent erhöhen
Die Frasers Group will nach der gescheiterten Übernahme von HUGO BOSS weiter Aktien des deutschen Modekonzerns kaufen.
Derzeit prüft die Frasers Group nach eigenen Angaben, ob sie HUGO BOSS' Aufsichtsratschef Stephan Sturm weiterhin unterstützen soll. Sollte Frasers seine Unterstützung einstellen, werde dies schriftlich mitgeteilt.
Die Briten versuchen bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei HUGO BOSS zu übernehmen. Die zusätzliche Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots war am 13. August ausgelaufen.
Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos.
/stw/stk
SHIREBROOK/METZINGEN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
21.07.26
|Angestrebte Übernahme: Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf (AWP)
|
21.07.26
|Grossaktionär Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf (AWP)
|
19.06.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
17.06.26
|FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Starker Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Frasers Group PLC Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.