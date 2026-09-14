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Grossaktionär erhöht Druck 14.09.2026 08:18:42

HUGO BOSS-Aktie: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf

HUGO BOSS-Aktie: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf

Der Modekonzern HUGO BOSS verliert nach dem erhöhten Druck des britischen Grossaktionärs Frasers seinen Aufsichtsratschef.

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Stephan Sturm hat sich entschieden, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. Oktober 2026 niederzulegen, wie die HUGO BOSS AG mitteilte. "Die Entscheidung folgt auf konstruktive Gespräche vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur (...)", so das Unternehmen.

Die britische Frasers Group hatte jüngst angekündigt, bei HUGO BOSS auf eine Mehrheitsbeteiligung aufstocken zu wollen. Zudem hiess es, dass man die Unterstützung für Sturm überprüfen wolle. Damit hatte Frasers, dessen CEO Michael Murray seit 2025 im HUGO BOSS-Aufsichtsrat sitzt, den Druck auf den Aufsichtsratsvorsitzenden erhöht.

Vorstand und Aufsichtsrat von HUGO BOSS hatten den Aktionären von der Annahme des Frasers-Übernahmeangebots abgeraten. Die gebotenen 38 Euro je Aktie würden den Konzern unterbewerten.

DOW JONES

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