Hudson Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hudson Technologies hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 USD, nach 0.270 USD im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 59.4 Millionen USD, gegenüber 74.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19.71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch