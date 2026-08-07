Hudson Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hudson Technologies liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hudson Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hudson Technologies 0.230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Hudson Technologies im vergangenen Quartal 78.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hudson Technologies 72.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch