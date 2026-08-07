Hudson Pacific Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hudson Pacific Properties präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hudson Pacific Properties ein Ergebnis je Aktie von -2.870 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 190.6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 188.3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch