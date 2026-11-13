Hudson Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hudson Global äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.540 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 53.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 48.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch