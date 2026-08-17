Hudson Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hudson Global hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 54.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 54.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch