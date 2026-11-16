Huchems Fine Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Huchems Fine Chemical stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3256.77 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 742.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Huchems Fine Chemical im vergangenen Quartal 411.20 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huchems Fine Chemical 291.74 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch