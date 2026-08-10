Huchems Fine Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Huchems Fine Chemical hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 573.23 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 478.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 397.20 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 290.20 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch