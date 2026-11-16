HubTech Spolka Akcyjna Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HubTech Spolka Akcyjna Bearer hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 PLN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HubTech Spolka Akcyjna Bearer 83.5 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch