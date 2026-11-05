HubStyle präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HubStyle hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0.01 PLN ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 PLN, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.0 Millionen PLN – eine Minderung von 20.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.6 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch