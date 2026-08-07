HubSpot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HubSpot hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.86 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 911.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch