HubSpot mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HubSpot hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.11 Prozent auf 947.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 809.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch