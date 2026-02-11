Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'547 0.2%  SPI 18'684 0.0%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 24'856 -0.5%  Euro 0.9161 0.3%  EStoxx50 6'036 -0.2%  Gold 5'085 1.2%  Bitcoin 52'371 -0.9%  Dollar 0.7717 0.5%  Öl 69.7 0.9% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Microsoft951692
Top News
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Netflix-Aktie in Rot: Aktivistischer Investor positioniert sich gegen Warner Bros.-Deal
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009

11.02.2026 22:32:53

HubSpot Inc. Announces Climb In Q4 Profit

HubSpot
162.22 CHF -9.81%
(RTTNews) - HubSpot Inc. (HUBS) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $54.42 million, or $1.04 per share. This compares with $4.93 million, or $0.09 per share, last year.

Excluding items, HubSpot Inc. reported adjusted earnings of $162.52 million or $3.09 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.4% to $846.74 million from $703.17 million last year.

HubSpot Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $54.42 Mln. vs. $4.93 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.09 last year. -Revenue: $846.74 Mln vs. $703.17 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.46 To $ 2.48 Next quarter revenue guidance: $ 862.0 M To $ 863.0 M

Full Year 2026 Guidance : Total revenue = $3.69 billion to $3.70 billion. Non-GAAP net income per common share = $12.38 to $12.46

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

14:09 Schwerpunkt auf dem Engagement der Anleger in den USA und Gold
09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Deutsche Telekom-Aktie gewinnt nach Zahlen von T-Mobile US
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
Nach US-Arbeitsmarktbericht: US-Börsen zum Handelsende etwas leichter -- SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
22:54 McDonald's über Prognosen nach Fokus auf billigere Menüs
22:46 Cisco erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Anleger dennoch unzufrieden
22:44 Meloni-Regierung will Migrationspolitik weiter verschärfen
22:28 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Solide Jobdaten keine nachhaltige Stütze
22:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight'
22:19 Aktien New York Schluss: Uneinheitlich - Jobdaten keine nachhaltige Stütze
22:04 ROUNDUP/Trump nach Treffen mit Netanjahu: Bevorzuge Deal mit Iran
21:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
21:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro
21:33 ROUNDUP: Pistorius: Deutschland stellt Eurofighter für Arktis-Einsatz