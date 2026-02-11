HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.02.2026 22:32:53
HubSpot Inc. Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - HubSpot Inc. (HUBS) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $54.42 million, or $1.04 per share. This compares with $4.93 million, or $0.09 per share, last year.
Excluding items, HubSpot Inc. reported adjusted earnings of $162.52 million or $3.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.4% to $846.74 million from $703.17 million last year.
HubSpot Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.42 Mln. vs. $4.93 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.09 last year. -Revenue: $846.74 Mln vs. $703.17 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.46 To $ 2.48 Next quarter revenue guidance: $ 862.0 M To $ 863.0 M
Full Year 2026 Guidance : Total revenue = $3.69 billion to $3.70 billion. Non-GAAP net income per common share = $12.38 to $12.46
Nachrichten zu HubSpot Inc
|
10.02.26
|Ausblick: HubSpot legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: HubSpot mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HubSpot Inc
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: US-Börsen zum Handelsende etwas leichter -- SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch schliesslich etwas stärker. Der deutsche Leitindex steckte Verluste ein. Die Wall Street schloss knapp im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.