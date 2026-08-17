Hubilu Venture gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hubilu Venture lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Hubilu Venture ebenfalls 0.010 USD je Aktie eingebüsst.

Umsatzseitig standen 0.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hubilu Venture 0.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch