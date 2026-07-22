Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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22.07.2026 07:39:00
Huber+Suhner übernimmt Testsystemspezialisten Ingun
Huber+Suhner übernimmt Ingun Prüfmittelbau und Ingun International mitsamt ihren Tochtergesellschaften.
Der Umsatz von Ingun lag 2025 im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie es hiess. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt.
Mit der Akquisition baut Huber+Suhner sein Geschäft mit Test- und Messlösungen aus. Der Industriekonzern ergänzt damit das bestehende Angebot um Testproben, Prüffixierungen und Zubehör für Anwendungen etwa bei Leiterplatten, elektrischen Geräten, Steckverbindern und Batterien.
Der Abschluss der Übernahme wird vorbehältlich der üblichen Bedingungen bis Ende des dritten Quartals 2026 erwartet. Nach dem Vollzug soll Ingun laut Mitteilung als Business Unit im Industriesegment von Huber+Suhner geführt werden.
Herisau (awp)
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