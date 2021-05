Huber+Suhner übernimmt Switch-Technologie von britischer ROADMap Systems - Huber+Suhner-Aktie verliert

Über die finanziellen Details der Transaktion haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

ROADMap Systems mit Sitz in Cambridge sei in der Entwicklung der wellenlängenselektiven Schaltertechnologie tätig, teilte Huber+Suhner in der Nacht auf Samstag mit. Diese "Switches" (WSS) würden in den optischen Transportnetzwerken in grossem Umfang eingesetzt, um ein effizientes und transparentes Routing des optischen Datenverkehrs zu ermöglichen. Aktuelle WSS-Komponenten seien in ihrer Funktionalität begrenzt. ROADMap Systems entwickle die nächste Generation von hochintegrierten WSS.

Mit den Patenten und dem Know-how von ROADMap Systems, die in die Geschäftseinheit Polatis am Standort von Huber+Suhner in Cambridge integriert würden, werde Huber+Suhner das wachsende Portfolio an Automatisierungslösungen für optische Netzwerke weiter ausbauen.

Für Papiere von Huber + Suhner geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,27 Prozent nach unten auf 73 Franken.

Pfäffikon (awp)