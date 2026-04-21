Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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21.04.2026 08:30:13
HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network
|
HUBER+SUHNER AG
/ Key word(s): Miscellaneous
21.04.2026
HUBER+SUHNER today announced a strengthening of its close collaboration with Microsoft Azure Fiber with further planned investments in its production capabilities to accelerate the rollout of Hollow Core Fiber (HCF) cable and connectivity solutions supporting cloud and artificial intelligence (AI) infrastructure. As part of the cooperation, HUBER+SUHNER expects progressive growth in manufacturing volumes as Microsoft deploys HCF across more Azure regions.
Since 2017, HUBER+SUHNER has worked closely with the Azure team in Romsey, UK, (formerly the University of Southampton spin-out Lumenisity), to develop and manufacture innovative HCF cable and connector solutions. These solutions are already deployed in the Azure network, with higher-capacity variants under development to support Microsoft’s future scaling of its HCF-enhanced cloud infrastructure.
HUBER+SUHNER AG
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Switzerland
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valor:
|3038073
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2311638
|End of News
|EQS News Service
|
2311638 21.04.2026 CET/CEST
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Analysen zu Huber + Suhner AG
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