Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’232 -1.5%  SPI 18’765 -0.6%  Dow 49’443 0.0%  DAX 24’418 -1.2%  Euro 0.9172 0.0%  EStoxx50 5’983 -1.2%  Gold 4’778 -0.9%  Bitcoin 59’020 -0.1%  Dollar 0.7790 0.1%  Öl 94.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rio Tinto-Aktie: Mehr Eisen, Kupfer und Aluminium im Q1
Krisenvorsorge auf dem Prüfstand: Verliert Gold seinen Status als "sicherer Hafen"?
Beiersdorf-Aktie: Prognose steht trotz schwachem Q1
Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.04.2026 08:30:13

HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network

Huber + Suhner
217.53 CHF 2.33%
Kaufen Verkaufen

HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Miscellaneous
HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network

21.04.2026 / 08:30 CET/CEST

21.04.2026

HUBER+SUHNER today announced a strengthening of its close collaboration with Microsoft Azure Fiber with further planned investments in its production capabilities to accelerate the rollout of Hollow Core Fiber (HCF) cable and connectivity solutions supporting cloud and artificial intelligence (AI) infrastructure. As part of the cooperation, HUBER+SUHNER expects progressive growth in manufacturing volumes as Microsoft deploys HCF across more Azure regions.

<div><span><span><span style="vertical-align: middle;">Since 2017, HUBER+SUHNER has worked closely with the Azure team in Romsey, UK, (formerly the University of Southampton spin-out Lumenisity), to develop and manufacture innovative HCF cable and connector solutions. These solutions are already deployed in the Azure network, with higher-capacity variants under development to support Microsoft’s future scaling of its HCF</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">enhanced cloud infrastructure.</span></span></span> <p style="vertical-align: middle;"><br/><span><span><span style="vertical-align: middle;">HUBER+SUHNER and Microsoft have developed and qualified a series of ruggedized </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3b15f9632a7ed2ad0a395ed2dae84165&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;">outside plant (OSP) and inside plant (ISP) cable solutions</a><span style="vertical-align: middle;">, certified for field deployments. In parallel, the collaboration is progressing its next-generation, higher-density HCF cable designs to support future Azure network requirements. At the HUBER+SUHNER manufacturing plant in Herisau, Switzerland, special processes have been established to integrate HCF into stranded multi-fiber loose-tube (MLT) cables, with capacity to grow as Microsoft’s ecosystem collaborators </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c8bc6bf39122fdd72a8d90e05f1d292&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;">expand fiber manufacturing at scale</a><span style="vertical-align: middle;">.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">Additionally, HUBER+SUHNER has created an innovative mode</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">converting HCF connector specifically engineered for the demands of hyperscale and metro</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">optical environments. These patented HCF connectors are in series production at HUBER+SUHNER’s Cube Optics facility in Mainz, Germany, and the company is investing to further scale manufacturing capacity to meet accelerating demand. With qualified designs in both HCF cables and connectors, HUBER+SUHNER is now extending its HCF product portfolio to enable fully integrated, end</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">to</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">end connectivity solutions.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;"><strong>Long-standing collaboration</strong></span><br/><span style="vertical-align: middle;">“HUBER+SUHNER is proud to support Microsoft as HCF connectivity solutions move to deployment at scale. Building on our foundations of innovation and quality, we can expect further advances in our HCF connectivity portfolio as the pace of adoption accelerates,” said Jürgen Walter, COO Communication Segment at HUBER+SUHNER. “Together, we look forward to shaping the future of cloud connectivity and unlocking the full potential of HCF.”</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">“We value our long-standing collaboration with HUBER+SUHNER, which has helped us transition HCF technology from advanced research into operational deployment in the Microsoft Azure network,” said Colin Wallace, GM Cloud Network Engineering, Microsoft Azure. “These HCF cable and connector technologies are already deployed and carrying live traffic over Azure HCF links today, and this integrated capability will help us rapidly co-design and scale connectivity solutions for the future of cloud and AI network infrastructure.”</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;"><strong>Why HCF matters</strong></span><br/><span style="vertical-align: middle;">The performance of optical networks has the potential to be transformed by HCF. By guiding light in air rather than glass, data is transmitted 47% faster, enabling low-latency communications both within and between data centers (DCs).</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">Microsoft’s Double-Nested Anti-Resonant Nodeless Fiber (DNANF) achieves </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fb9f1c4b7b6e58cd12191d0901b44fd6&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;">record-low loss</a><span style="vertical-align: middle;"> and far greater launch powers than are possible with standard solid-glass single-mode fiber (SMF), reducing or eliminating the need for optical amplification in metro-scale networks.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">Deployment of an all-HCF network delivers significant business benefits for next</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">generation DCs, including greater location flexibility to minimize energy and real-estate costs; and improved efficiency of distributed AI training by reducing latency across compute clusters.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;"><strong>Meeting the connectivity challenges of HCF</strong></span><br/><span style="vertical-align: middle;">Several practical challenges need to be overcome to enable widespread deployment of HCF. In addition to robust HCF cable designs that preserve low-loss transmission characteristics, termination solutions are needed that can protect the HCF end-face and interface seamlessly with existing SMF infrastructure and equipment to make it easy to build and maintain end-to-end communication systems at scale.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">HUBER+SUHNER’s high-performance HCF connectors transform light in the HCF core to industry-standard SMF LC/UPC and LC/APC connector interfaces with low loss and low back-reflection, while sealing the fragile hollow core microstructure against environmental contamination. Designed to withstand high optical launch powers, the HUBER+SUHNER HCF connector facilitates simple installation and commissioning of HCF transmission systems.</span></span></span><br/>  <!-- sh_cad_4 --></p> </div> </div><div markup="contact"><p><span><span><span>HUBER+SUHNER AG<br/> Christiane Jelinek<br/> Chief Communications Officer<br/> Tumbelenstrasse 20<br/> 8330 Pfäffikon ZH<br/> Switzerland<br/><br/> +41 44 952 25 60<br/><a href="mailto:pressoffice@hubersuhner.com" style="text-decoration: underline;">pressoffice@hubersuhner.com</a></span><br/><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3c63fb19535f7c9f4e900581b648d360&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;"><span><span style="text-decoration: none;">hubersuhner.com</span></span></a></span></span><!-- sh_cad_5 --></p> </div></div> <br/><hr/><p> End of Media Release<br/> View original content: <a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8e8b8a2aa59bb72e0807669d2b91b1b2&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" target="_blank">EQS News</a> <!-- sh_cad_6 --></p> <hr/></td> </tr></table><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Language:</td> <td align="left" valign="top">English</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Company:</td> <td align="left" valign="top">HUBER+SUHNER AG </td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Tumbelenstrasse 20</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">8330 Pfäffikon ZH</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Switzerland</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Internet:</td> <td align="left" valign="top">www.hubersuhner.com</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">ISIN:</td> <td align="left" valign="top">CH0030380734</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Valor:</td> <td align="left" valign="top">3038073 </td> </tr><tr><td align="left" valign="top">Listed:</td> <td align="left" valign="top">SIX Swiss Exchange</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">EQS News ID:</td> <td align="left" valign="top">2311638</td> </tr></table><br/><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"/> </tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"> </td> </tr><tr><td align="left" valign="top">End of News</td> <td align="left" valign="top">EQS News Service</td> </tr></table><table border="0" width="600" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> <hr/></td> </tr></table><!-- sh_cad_7 --><p> 2311638  21.04.2026 CET/CEST </p> <img src="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2311638&application_name=news&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a" alt="" width="0" height="0" border="0"/> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <script> if (!$(".news-content img").hasClass("img-responsive")) { $(".news-content img").addClass("img-responsive"); } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network", "datePublished": "2026-04-21T06:30:13.0000000Z", "mainEntityOfPage": "https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523", "author": { "@type": "Organization", "name": "EQS Group" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "EQS Group", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://styles.finanzen.ch/Content/Styles/dist-freez/images/logo-finanzen-ch.svg", "width": "3.125rem", "height": "23.75rem" } } } </script> <div id="xsPositionDetailNavigation" class="display-none display-block-md"></div><div id="xsPositionSharesInThisNews" class="display-none display-block-md"></div> <div class="adnz-ad-placeholder adnz-ad-placeholder--google" id="adnz_google_left_1"></div> <div class="ligatusRA2AW"></div> <div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <h2 class="header grid__col--12"> Nachrichten zu Huber + Suhner AG </h2> <div class="grid__col--12"> <div class="tab" id="news-list-navigation"> <ul class="tab__list"> <li class="tab__item" id="relevantNews">Relevant</li> <li class="tab__item" id="allNews">Alle</li> <li class="tab__item" id="companyNews">vom Unternehmen</li> <li class="tab__item last" id="helpNews">?</li> </ul> </div> </div> <div id="detail-news-table"> <div class="table grid__col--12"> <table class="table table--col-1-font-weight-normal"> <colgroup> <col class="date_time" /> <col class="external_news_indicator" /> <col class="last" /> </colgroup> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 08:30<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523" title="HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network">HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 08:30<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524" title="HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk">HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 14.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haetten-anleger-an-einem-huber-suhner-investment-von-vor-3-jahren-verdient-1036018892" title="SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient ">SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient </a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 07.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haette-eine-investition-in-huber-suhner-von-vor-einem-jahr-abgeworfen-1035998195" title="SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen">SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen</a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 02.04.26<div class="news_reads" title="sehr häufig gelesen"><div class="percent_80"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-wert-huber-suhner-aktie-mit-dieser-dividende-bereitet-huber-suhner-anlegern-eine-freude-1035989654" title="SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude">SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude</a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 01.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083" title="Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals">Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 01.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084" title="Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge">Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 01.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-aktuell-anleger-lassen-spi-am-mittag-steigen-1035984960" title="SPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen">SPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen</a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> </table> </div> </div> <div class="grid__col--12"> <a href="/nachrichten/huber_suhner" title="Nachrichten zu Huber + Suhner AG" class="read-more">mehr Nachrichten <span class="icon icon-arrow-double-right"></span></a> </div> </div> </article> </div> <script> $('#news-list-navigation li').click(function () { if (this.id != "helpNews") { updateNewsTable(this.id); } else { insertNewsHelp(); } }); function updateNewsTable (selectedId) { var news, topNews; if (selectedId == "allNews") { news = [{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"08:30","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523\" title=\"HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network\"\u003eHUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"08:30","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524\" title=\"HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk\"\u003eHUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"14.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haetten-anleger-an-einem-huber-suhner-investment-von-vor-3-jahren-verdient-1036018892\" title=\"SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient \"\u003eSPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient \u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haetten-anleger-an-einem-huber-suhner-investment-von-vor-3-jahren-verdient-1036018892","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"07.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haette-eine-investition-in-huber-suhner-von-vor-einem-jahr-abgeworfen-1035998195\" title=\"SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen\"\u003eSPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haette-eine-investition-in-huber-suhner-von-vor-einem-jahr-abgeworfen-1035998195","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"02.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"sehr häufig gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_80\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-wert-huber-suhner-aktie-mit-dieser-dividende-bereitet-huber-suhner-anlegern-eine-freude-1035989654\" title=\"SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude\"\u003eSPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-wert-huber-suhner-aktie-mit-dieser-dividende-bereitet-huber-suhner-anlegern-eine-freude-1035989654","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083\" title=\"Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals\"\u003eAnnual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084\" title=\"Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge\"\u003eGeneralversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-aktuell-anleger-lassen-spi-am-mittag-steigen-1035984960\" title=\"SPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen\"\u003eSPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-aktuell-anleger-lassen-spi-am-mittag-steigen-1035984960","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]}]; topNews = ""; } else if (selectedId == "relevantNews") { news = [{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"08:30","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523\" title=\"HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network\"\u003eHUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"08:30","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524\" title=\"HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk\"\u003eHUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"14.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haetten-anleger-an-einem-huber-suhner-investment-von-vor-3-jahren-verdient-1036018892\" title=\"SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient \"\u003eSPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient \u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haetten-anleger-an-einem-huber-suhner-investment-von-vor-3-jahren-verdient-1036018892","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"07.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haette-eine-investition-in-huber-suhner-von-vor-einem-jahr-abgeworfen-1035998195\" title=\"SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen\"\u003eSPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haette-eine-investition-in-huber-suhner-von-vor-einem-jahr-abgeworfen-1035998195","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"02.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"sehr häufig gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_80\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-wert-huber-suhner-aktie-mit-dieser-dividende-bereitet-huber-suhner-anlegern-eine-freude-1035989654\" title=\"SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude\"\u003eSPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-wert-huber-suhner-aktie-mit-dieser-dividende-bereitet-huber-suhner-anlegern-eine-freude-1035989654","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083\" title=\"Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals\"\u003eAnnual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084\" title=\"Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge\"\u003eGeneralversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/spi-aktuell-anleger-lassen-spi-am-mittag-steigen-1035984960\" title=\"SPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen\"\u003eSPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(finanzen.ch)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/spi-aktuell-anleger-lassen-spi-am-mittag-steigen-1035984960","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]}]; topNews = ""; } else if (selectedId == "companyNews") { news = [{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"08:30","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523\" title=\"HUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network\"\u003eHUBER+SUHNER strengthens collaboration with Microsoft to advance global deployment of Hollow Core Fiber connectivity in the Microsoft Azure network\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"08:30","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524\" title=\"HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk\"\u003eHUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083\" title=\"Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals\"\u003eAnnual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"01.04.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084\" title=\"Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge\"\u003eGeneralversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"24.03.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-and-aurora-networks-join-forces-to-help-vodafone-germany-develop-a-next-generation-network-1035957048\" title=\"HUBER+SUHNER and Aurora Networks join forces to help Vodafone Germany develop a next-generation network\"\u003eHUBER+SUHNER and Aurora Networks join forces to help Vodafone Germany develop a next-generation network\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-and-aurora-networks-join-forces-to-help-vodafone-germany-develop-a-next-generation-network-1035957048","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]},{"Id":null,"Cells":[{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"PublishDate","Value":"24.03.26","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"\u003cdiv class=\"news_reads\" title=\"noch selten gelesen\"\u003e\u003cdiv class=\"percent_20\"\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"","Value":"","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":null,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null},{"Content":[{"IsView":false,"IsAction":false,"NoActiveFlag":false,"ViewName":null,"Action":null,"Controller":null,"Name":"FinalUrl","Value":"\u003ca href=\"/nachrichten/aktien/huber+suhner-und-aurora-networks-unterstuetzen-vodafone-bei-der-entwicklung-eines-kabelnetzwerks-der-nachsten-generation-1035957046\" title=\"HUBER+SUHNER und Aurora Networks unterstützen Vodafone bei der Entwicklung eines Kabelnetzwerks der nächsten Generation\"\u003eHUBER+SUHNER und Aurora Networks unterstützen Vodafone bei der Entwicklung eines Kabelnetzwerks der nächsten Generation\u003c/a\u003e \u003cspan class=\"news_source\"\u003e(EQS Group)\u003c/span\u003e","HtmlValue":null,"Formatter":null,"RouteName":null,"GroupID":0,"Pulldown":[],"PlainUrl":"/nachrichten/aktien/huber+suhner-und-aurora-networks-unterstuetzen-vodafone-bei-der-entwicklung-eines-kabelnetzwerks-der-nachsten-generation-1035957046","Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}],"RowAsLink":false,"Options":[],"OptionsMap":{},"HtmlAttributes":[],"HtmlAttributeMap":{},"HtmlTag":null,"CssClass":null,"Colspan":null,"ColSpan":null,"Rowspan":null,"RowSpan":null,"Title":null,"ImageAlternativeText":null,"ImageSource":null,"Href":null,"CssProperties":[],"CssPropertyMap":{},"Display":null,"Width":null,"Height":null,"MaxWidth":null,"MaxHeight":null,"MinWidth":null,"MinHeight":null}]}]; topNews = ""; } else if (selectedId == "mediaNews") { news = []; topNews = null; } else if (selectedId == "agenciesNews") { news = []; topNews = null; } else if (selectedId == "externalNews") { news = []; topNews = null; } var tableString = "<table class='table'>"; if (topNews != null) { tableString = topNews + tableString; } if (news== null || news.length < 1) { tableString += "<tr class=\"table__tr\"><td class=\"table__td\">Keine Nachrichten verfügbar.</td></tr>"; } else { tableString += "<colgroup><col class='date_time' /><col class='external_news_indicator' /><col class='last' /></colgroup>"; for (var i = 0; i < news.length; i++) { tableString += "<tr class=\"table__tr\">"; for (var j = 0; j < news[i].Cells.length; j++) { var currentCell = news[i].Cells[j]; var cellCssClass = currentCell.CssClass; if (cellCssClass == null || cellCssClass.toString() == "") { tableString += "<td class=\"table__td\"'>"; } else { tableString += "<td class='" + cellCssClass + "'>"; } for (var k = 0; k < news[i].Cells[j].Content.length; k++) { var currentContent = news[i].Cells[j].Content[k]; var contentCssClass = currentContent.CssClass; if (contentCssClass == null || contentCssClass.toString() == "") { tableString += currentContent.Value; } else { tableString += "<div class='" + contentCssClass + "'>" + currentContent.Value + "</div>"; } } tableString += "</td>"; } tableString += "</tr>"; } } tableString += "</table>"; $('#detail-news-table').html(tableString); }; function insertNewsHelp() { var help = "Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003cstrong\u003eRelevant\u003c/strong\u003e: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen\u003cbr/\u003e\u003cstrong\u003eAlle\u003c/strong\u003e: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen\u003cbr/\u003e\u003cstrong\u003evom Unternehmen\u003c/strong\u003e: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden"; $('#detail-news-table').html(help); }; </script> <div class="thanos"> <article id="analysen" class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <h2 class="header grid__col--12"> Analysen zu Huber + Suhner AG </h2> <div class="grid__col--12"> <div class="tab" id="analysis-navigation"> <ul class="tab__list"> <li class="tab__item" id="allAnalysis">Alle</li> <li class="tab__item" id="buyAnalysis">Kaufen</li> <li class="tab__item" id="holdAnalysis">Hold</li> <li class="tab__item" id="sellAnalysis">Verkaufen</li> <li class="tab__item" id="helpAnalysis">?</li> </ul> </div> </div> <div class="grid__col--12"> <span id="analysis-table"> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.</div> </span> <span id="analysis-table-all" style="display: none"> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.</div> </span> <span id="analysis-table-buy" style="display: none;"> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.</div> </span> <span id="analysis-table-sell" style="display: none;"> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.</div> </span> <span id="analysis-table-hold" style="display: none;"> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.</div> </span> </div> <div class="grid__col--12"> <a href="/analysen/huber_suhner" title="Analysen zu Huber + Suhner AG" class="read-more">mehr Analysen <span class="icon icon-arrow-double-right"></span></a> </div> </div> </article> </div> <script> $('#analysis-navigation li').click(function () { if (this.id != "helpAnalysis") { updateAnalysisTable(this.id); } else { insertAnalysisHelp(); } }); function updateAnalysisTable(selectedId) { switch (selectedId) { case "buyAnalysis": $('#analysis-table').html($('#analysis-table-buy').html()); break; case "holdAnalysis": $('#analysis-table').html($('#analysis-table-hold').html()); break; case "sellAnalysis": $('#analysis-table').html($('#analysis-table-sell').html()); break; default: $('#analysis-table').html($('#analysis-table-all').html()); } }; function insertAnalysisHelp() { var help = "Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Huber + Suhner AG nach folgenden Kriterien zu filtern.\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e\u003cstrong\u003eAlle\u003c/strong\u003e: Alle Empfehlungen\u003cbr/\u003e\u003cstrong\u003eBuy\u003c/strong\u003e: Kaufempfehlungen wie z.B. \u0026quot;kaufen\u0026quot; oder \u0026quot;buy\u0026quot;\u003cbr/\u003e\u003cstrong\u003eHold\u003c/strong\u003e: Halten-Empfehlungen wie z.B. \u0026quot;halten\u0026quot; oder \u0026quot;neutral\u0026quot;\u003cbr/\u003e\u003cstrong\u003eSell\u003c/strong\u003e: Verkaufsempfehlungn wie z.B. \u0026quot;verkaufen\u0026quot; oder \u0026quot;reduce\u0026quot;\u003cbr/\u003e"; $('#analysis-table').html(help); }; </script><!-- DWA \Views\Shared\AddInstrumentToPortfolioLayer.cshtml --> <link href="https://script.finanzen.ch/Content/Scripts/jVal/jVal.css?v=20260420.1" rel="stylesheet" title="" type="text/css" /> <div style="display: none"><input class="ajax-token" id="__atts" name="__atts" type="hidden" value="2026-04-21-08-38-47" /> <input class="ajax-token" id="__ath" name="__ath" type="hidden" value="J9WuYAlkFboXI+ZeCkxqZ7gtpd8ankpCNMduSRl6qpU=" /> <input class="ajax-token" id="__atcrv" name="__atcrv" type="hidden" value="((12434 * 18720) + 17308)" /> </div> <input type="hidden" name="loginUrl" value="/myfinanzen?r=%2fnachrichten%2faktien%2fhuber%2bsuhner-strengthens-collaboration-with-microsoft-to-advance-global-deployment-of-hollow-core-fiber-connectivity-in-the-microsoft-azure-network-1036041523" /> <div style="display:none;"> <div class="thanos" id="addInstrumentToPortfolioBox"> <div class="grid grid--with-spacer padding--small"> <div class="grid__row"> <div class="header grid__col--12"> <span class="addentry">Eintrag hinzufügen</span> <span class="editentry" style="display:none">Eintrag bearbeiten</span> </div> <p class="grid__col--12 message message--success grid--d-none" id="addInstrumentToPortfolioSuccess"> Erfolgreich hinzugefügt!. <a id="addToPortfolioSuccessLink">Zu Portfolio/Watchlist wechseln</a>. </p> <p class="grid__col--12 message message--error grid--d-none" id="addInstrumentToPortfolioError"> Es ist ein Fehler aufgetreten! </p> <form class="grid__col--12 grid--d-none" id="addInstrumentToPortfolioForm"> <div class="grid"> <div class="grid__row"> <p class="grid__col--12 message grid--d-none" id="NoPortfoliosHint"> <span class="grid--d-none" id="NoPortfoliosHint_NoDepots">Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben.</span> <span class="grid--d-none" id="NoPortfoliosHint_NoWatchlists">Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.</span> </p> <div class="grid__col--12"> <table class="table"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr grid--d-none" id="NoPortfoliosInput"> <td class="text_right"> <label for="" id="NoPortfoliosHint_TextNoDepots" class="grid--d-none">Portfolioname</label> <label for="" id="NoPortfoliosHint_TextNoWatchlists" class="grid--d-none">Watchlistname</label> </td> <td> <input type="text" id="NewPortfolioName" class="text-input text-input--stretch" jval="{valid:Validation.String.NotEmpty, message:'*'}" /> <input type="hidden" id="PortfolioTypeId" /> </td> </tr> <tr class="table__tr" id="PortfolioList"> <td class="table__td"><label for="PortfolioId">Portfolio</label></td> <td class="table__td"> <div class="select select--stretch"> <select id="PortfolioId" class="select__list"></select> </div> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioInstrumentName">Name</label></td> <td class="table__td"> <span id="PortfolioInstrumentName"></span> <input type="hidden" id="PortfolioInstrumentIsin" /> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioInstrumentTypeName">Typ</label></td> <td class="table__td"> <span id="PortfolioInstrumentTypeName"></span> <input type="hidden" id="PortfolioInstrumentTypeId" /> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioInstrumentIdentifier">Valor / ISIN</label></td> <td class="table__td"><span id="PortfolioInstrumentIdentifier"></span></td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioInstrumentExchange">Börse</label></td> <td class="table__td"> <div class="select select--stretch"> <select id="PortfolioInstrumentExchange" class="select__list"></select> </div> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem" id="PortfolioSizeRow"> <td class="table__td"><label for="PortfolioInstrumentSize">Anzahl</label></td> <td class="table__td"> <input type="text" id="PortfolioInstrumentSize" class="text-input text-input--stretch" jval="{valid:function (val) { return val.length > 0 && !isNaN(convertLocalDecimalToStandardDecimal(val)) }, message:'*'}" /> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioLastQuote">Aktueller Kurs</label></td> <td class="table__td"> <span id="PortfolioLastQuote"></span> <span id="PortfolioLastQuoteCurrency"></span> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioLastQuoteTime">Kurszeit</label></td> <td class="table__td"><span id="PortfolioLastQuoteTime"></span></td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioBuyingPrice">Kaufpreis</label></td> <td class="table__td"> <input type="text" id="PortfolioBuyingPrice" class="text-input text-input--stretch" jval="{valid:function (val) { return val.length > 0 && !isNaN(convertLocalDecimalToStandardDecimal(val)) }, message:'*'}" /> <input type="hidden" id="PortfolioBuyingPriceCurrencyValue" /> <span id="PortfolioBuyingCurrencyId"></span> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem"> <td class="table__td"><label for="PortfolioBuyingDate">Kaufdatum</label></td> <td class="table__td"> <input type="text" value="21.04.2026" id="PortfolioBuyingDate" class="text-input text-input--stretch" jval="{valid:function(val) { return Validation.String.Date(val); }, message:'*'}" /> </td> </tr> <tr class="table__tr" rel="addInstrumentToPortfolioFormItem" id="PortfolioBuyingWorthRow"> <td class="table__td"><label for="PortfolioBuyingWorth">Kaufwert</label></td> <td class="table__td"> <input type="text" id="PortfolioBuyingWorth" class="text-input text-input--stretch" jval="{valid:function (val) { return val.length > 0 && !isNaN(convertLocalDecimalToStandardDecimal(val)) }, message:'*'}" /> <input type="hidden" id="PortfolioExchangeRateValue" /> CHF </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"></td> <td class="table__td"> <div class="button" id="SaveInstrumentToPortfolio"> <span class="addentry">Hinzufügen</span> <span class="editentry" style="display:none">Speichern</span> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </form> </div> </div> </div> </div> <script> var token = { __atts: $('.ajax-token[name=__atts]').val(), __ath: $('.ajax-token[name=__ath]').val(), __atcrv: window.eval($('.ajax-token[name=__atcrv]').val()) }; $(document).ready(function () { Portfolio.linkToDepotOverview = "/myfinanzen/portfolio-und-watchlist"; Portfolio.linkToDepotDetail = "/myfinanzen/portfolio"; Portfolio.linkToWatchlistOverview = "/myfinanzen/watchlist"; Portfolio.linkToWatchlistDetail = "/myfinanzen/watchlisten-details"; Portfolio.applicationCurrencyCode = 'CHF'; getQuoteAndExchange = function () { return Portfolio.getQuoteAndExchange(); }; calculateExchange = function () { return Portfolio.calculateExchange(); }; $('#PortfolioInstrumentSize').unbind('change').change(calculateExchange); $('#PortfolioBuyingPrice').unbind('change').change(calculateExchange); $('#PortfolioBuyingDate').unbind('change').change(getQuoteAndExchange); }); </script> <div id="adnz_business-click_1" class="adnz-ad-placeholder adnz-ad-placeholder--businessclick"></div></div><div class="col-md-4 col-xs-12 "><div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <div class="grid__col--12"> <a class="teaser__headline" href="/nachrichten">Newssuche</a> </div> <form class="grid__col--12" id="newsSearchForm" action="/nachrichten/suchergebnisse" method="post"> <div class="grid"> <div class="grid__row"> <div class="grid__col--9 margin-right--smaller"> <input type="text" name="_newsSearchTerm" value="" placeholder="Suchtext" class="text-input text-input--stretch"> </div> <div class="grid__col--2"> <button href="javascript:void(0);" onclick="$('#newsSearchForm').submit();" class="button button--stretch"> GO </button> </div> </div> </div> </form> </div> </article> </div><div id='lgPositionSharesTopFlop'></div><div class='responsivePosition' id='SharesTopFlop'> <div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <h2 class="header grid__col--12"> Aktien Top/Flop </h2> <div class="grid__col--12"> <div class="tab"> <ul class="tab__list" id="sharesTopFlopNavigation_HomepageSharesTopFlop"> <li class="tab__item tab__item--active tab_selected" id="HomepageSharesTopFlop_SMI">SMI</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_SPI">SPI</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_SLI">SLI</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_SMIM">SMIM</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_DAX">DAX</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_Euro_Stoxx_50">ESTOXX</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_Dow_Jones">Dow Jones</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_SP_500">S&P 500</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_NASDAQ_100">NASDAQ 100</li> <li class="tab__item " id="HomepageSharesTopFlop_Nikkei_225">Nikkei 225</li> </ul> </div> </div> <div class="grid__col--12" id="shares_topflop_HomepageSharesTopFlop"> <div class="grid--vertical-scrolling"> <table class="table table--col-2-text-align-right table--col-3-text-align-right table--col-4-text-align-right SharesTopFlop"> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/swisscom-aktie" title="Swisscom-Aktie">Swisscom</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">660.50</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--positive"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorGreen font-color-green">1.54 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/zurich-aktie" title="Zurich Insur Gr-Aktie">Zurich Insur Gr</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">565.20</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--positive"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorGreen font-color-green">0.96 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/kuehne_nagel-aktie" title="Kuehne+Nagel Int-Aktie">Kuehne+Nagel Int</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">187.35</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--positive"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorGreen font-color-green">0.92 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/swiss_re-aktie" title="Swiss Re-Aktie">Swiss Re</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">132.35</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--positive"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorGreen font-color-green">0.61 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/swiss_life-aktie" title="Swiss Life Hldg-Aktie">Swiss Life Hldg</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">943.00</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--positive"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorGreen font-color-green">0.32 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/amrize-aktie" title="Amrize-Aktie">Amrize</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">44.75</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--negative"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorRed font-color-red">-2.72 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/nestle-aktie" title="Nestle-Aktie">Nestle</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">76.80</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--negative"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorRed font-color-red">-2.81 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/geberit-aktie" title="Geberit-Aktie">Geberit</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">543.80</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--negative"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorRed font-color-red">-2.96 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/lonza-aktie" title="Lonza Grp-Aktie">Lonza Grp</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">526.00</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--negative"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorRed font-color-red">-3.20 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><a href="/aktien/sika-aktie" title="Sika-Aktie">Sika</a></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value">152.15</span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="arrow arrow--negative"></span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><span class="colorRed font-color-red">-3.21 %</span></span></td> <td class="table__td"><span class="SharesTopFlop__value"><div class="p500_top-flop__buttons"> <a id="buy" class="tag tag--call p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> K </a> <a id="sell" class="tag tag--put p500_top-flop__buttons__button" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-sg-tooltip="CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko." href="https://g.finanzen.net/plus-500-ch-aktien-top-flop"> V </a> </div></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="grid grid__row"> <div class="grid__col--12"> <div class="grid__col--12"><a class="read-more margin-top--small" href="/index/topflop/smi">mehr<span class=" icon icon-arrow-double-right"></span></a></div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <script> $('#sharesTopFlopNavigation_HomepageSharesTopFlop li').click(function () { var arguments = "key=" + this.id + "§ion=HomepageSharesTopFlop"; $.ajax({ url: "/Ajax/GetTopFlopDataForIndex", type: "post", data: arguments, success: function(v) { var shareContent = v.InitialContentRow; var footer = v.Footer; var result; if (shareContent != null && shareContent.length > 0) { result = "<table class='table SharesTopFlop'>\r\n" + "<tbody class='table__tbody'>\r\n"; for (var i = 0; i < shareContent.length; i++) { result += "<tr class='table__tr'>"; for (var j = 0; j < shareContent[i].Cells.length; j++) { for (var k = 0; k < shareContent[i].Cells[j].Content.length; k++) { var currentContent = shareContent[i].Cells[j].Content[k]; var contentCssClass = currentContent.CssClass; var contentWidth = currentContent.Width; if (contentCssClass != null && contentWidth != null) { result += "<td class='table__td " + contentCssClass + "'" + "width='" + contentWidth + "'>"; result += "<span class=\"SharesTopFlop__value\">" + currentContent.Value + "</span>"; result += "</td>"; } else if (contentCssClass == null && contentWidth != null) { result += "<td class='table__td' " + "width='" + contentWidth + "'>"; result += "<span class=\"SharesTopFlop__value\">" + currentContent.Value + "</span>"; result += "</td>"; } else if (contentCssClass != null && contentWidth == null) { result += "<td class='table__td " + contentCssClass + "'>"; result += "<span class=\"SharesTopFlop__value\">" + currentContent.Value + "</span>"; result += "</td>"; } else if (contentCssClass == null && contentWidth == null) { result += "<td class='table__td'>"; result += "<span class=\"SharesTopFlop__value\">" + currentContent.Value + "</span>"; result += "</td>"; } } } result += "</tr>"; } result += "</tbody></table>"; } else { result = "<table class='table'><tr class='table__tr'><td class='table__td'>"; result += 'Keine Aktien verfügbar.'; result += "</td></tr></table>"; } for (var l = 0; l < footer.length; ++l) { for (var m = 0; m < footer[l].Cells.length; ++m) { for (var n = 0; n < footer[l].Cells[m].Content.length; ++n) { result += footer[l].Cells[m].Content[n].Value; } } } $('#shares_topflop_HomepageSharesTopFlop').html(result); } }); }); </script> </div> <div id="bx-swiss-video-container" style="position: relative"> <div class="bx-video-container"><iframe title="Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? - Wallstreet Live mit Tim Schäfer" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/rhXzEJIkrSU" width="1220" height="686" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></div> <p><a href="https://youtu.be/rhXzEJIkrSU">Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer</a></p> <p> Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:</p> <p> Tech-Giganten unter Druck<br /> – Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?<br /> – SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?<br /> – Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung<br /> – Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)</p> <p>️ Konsum & Marken unter Druck<br /> – Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke<br /> – Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?</p> <p> Weitere Value-Kandidaten<br /> – PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?<br /> – Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell</p> <p> Das grosse Thema:<br /> Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.</p> <p> <a href="https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/">https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/</a></p> <div class="spacer-5"></div> <div class="bxswiss-video-title"> Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer </div> </div> <script> var ClickMeter_pixel_url = 'https://g.finanzen.net/pixel-qgf4'; document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var iframe = document.querySelector('#bx-swiss-video-container iframe'); if (iframe) { const overlay = document.createElement('div'); overlay.id = 'BXOverlay'; overlay.style.height = iframe.clientHeight + 'px'; overlay.style.width = '100%'; overlay.style.position = 'absolute'; overlay.style.top = 0; overlay.style.left = 0; overlay.style.cursor = 'pointer'; overlay.addEventListener('click', function () { if (!(document.querySelectorAll('#bxswissvideopixelscript').length)) { var head = document.getElementsByTagName('head')[0]; var script = document.createElement('script'); script.src = '/Content/Scripts/clickmeter-pixel.js'; script.id = 'bxswissvideopixelscript'; head.appendChild(script); } iframe.src = iframe.src + '&autoplay=1&mute=1'; document.querySelector('#bx-swiss-video-container .bx-video-container').innerHTML = ''; document.querySelector('#bx-swiss-video-container .bx-video-container').appendChild(iframe); overlay.remove(); }); document.querySelector('#bx-swiss-video-container').appendChild(overlay); } }); </script> <div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <span class="grid advertisement">Anzeige</span> <h2 class="grid__col--12 header"> Inside Trading & Investment </h2> <div class="grid__col--12"> <table class="table table--col-1-font-weight-normal table--col-2-text-align-left"> <colgroup> <col class="width-10-percent" /> <col class="width-15-percent" /> <col class="last" /> </colgroup> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 06:03 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/UBS/Logo.svg" loading="lazy" alt="UBS Logo" width="104" height="40" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 50px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/CH-UBS-Inside-NewsBox-Startseite?news=1036041489" target="_blank" rel="nofollow noopener">UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 20.04.26 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/sg-logo.svg" loading="lazy" alt="" width="273" height="40" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 50px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ch-socgen-inside-news-box?news=1036036866" target="_blank" rel="nofollow noopener">Marktüberblick: Delivery Hero gesucht</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 17.04.26 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/raiffeisen-ch-logo.svg" loading="lazy" alt="" width="273" height="40" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 50px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/CH-Raiffeisen-Inside-NewsBox-Startseite?news=1036033742" target="_blank" rel="nofollow noopener">Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 17.04.26 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/bnp-logo.svg" loading="lazy" alt="" width="193" height="40" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 50px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ch-bnp-paribas-startseite-inside-box?news=1036032531" target="_blank" rel="nofollow noopener">Anleger halten sich zurück</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 17.04.26 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/bx-swiss-logo.svg" loading="lazy" alt="" width="67" height="40" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 50px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/CH-BX-Inside-Newsbox?news=1036032017" target="_blank" rel="nofollow noopener">Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 16.04.26 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/vontobel-logo.svg" loading="lazy" alt="" width="281" height="40" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 50px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/vontobel-ch-Inside-box-startseite?news=1036029819" target="_blank" rel="nofollow noopener">Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 16.04.26 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/julius_baer/logo-icon.png" loading="lazy" alt="" width="48" height="12" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 50px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/CH-BJB-Inside-NewsBox-Startseite?news=1036028620&utm_source=IntegrationenFinanzen.ch_DE_InsideNewsbox_Desktop&utm_medium=NA_Diverse_&utm_campaign=Longterm-Strukturierte-Produkte-18" target="_blank" rel="nofollow noopener">Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> 12.11.25 </td> <td class="table__td"> <img src="/Images/b_partner/whs/logo16x16.png" loading="lazy" alt="Logo WHS" width="16" height="16" class="img-responsive img width-100-%-lg margin-auto " style="max-width: 16px;" /> </td> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ch-wh-self-invest-inside-news?news=1035547366" target="_blank" rel="nofollow noopener">Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="grid__col--12"> <a class="read-more" href="/nachrichten/rubrik/emittentennews"> mehr <span class="icon icon-arrow-double-right"></span> </a> </div> </div> </article> </div><div class="thanos"> <span class="grid advertisement">Anzeige</span> <div class="smi-mini-futures--right"> <h2 class="header grid__col--12">Mini-Futures auf SMI</h2> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> <table class="table"> <thead class="table__thead"> <tr class="table__tr"> <th class="table__th">Typ</th> <th class="table__th text-right">Stop-Loss</th> <th class="table__th text-right">Hebel</th> <th class="table__th text-right">Symbol</th> </tr> </thead> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1516350837" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <span class="tag tag--put">Short</span> </a> </td> <td class="table__td text-right">13’775.13</td> <td class="table__td text-right">19.75</td> <td class="table__td text-right"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1516350837" target="_blank" rel="nofollow noopener"> SQ3B6U </a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1513136932" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <span class="tag tag--put">Short</span> </a> </td> <td class="table__td text-right">14’057.67</td> <td class="table__td text-right">13.77</td> <td class="table__td text-right"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1513136932" target="_blank" rel="nofollow noopener"> S8MBFU </a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1535119387" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <span class="tag tag--put">Short</span> </a> </td> <td class="table__td text-right">14’580.93</td> <td class="table__td text-right">8.95</td> <td class="table__td text-right"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1535119387" target="_blank" rel="nofollow noopener"> S6EBTU </a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td colspan="2" class="table__td"> <strong>SMI-Kurs: 13’232.03</strong> </td> <td colspan="2" class="table__td text-right"> <strong>20.04.2026 17:30:00</strong> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1548103345" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <span class="tag tag--call">Long</span> </a> </td> <td class="table__td text-right">12’675.19</td> <td class="table__td text-right">19.89</td> <td class="table__td text-right"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1548103345" target="_blank" rel="nofollow noopener"> SGHBWU </a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1548678387" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <span class="tag tag--call">Long</span> </a> </td> <td class="table__td text-right">12’373.83</td> <td class="table__td text-right">13.77</td> <td class="table__td text-right"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1548678387" target="_blank" rel="nofollow noopener"> S9OBOU </a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1471819479" target="_blank" rel="nofollow noopener"> <span class="tag tag--call">Long</span> </a> </td> <td class="table__td text-right">11’832.79</td> <td class="table__td text-right">8.89</td> <td class="table__td text-right"> <a href="https://g.finanzen.net/ubs-ch-hebelprodukte-mini-futures-smi?isin=CH1471819479" target="_blank" rel="nofollow noopener"> S69BTU </a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="grid__col--12 instrument-description"> Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: <a href="https://keyinvest-ch.ubs.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://keyinvest-ch.ubs.com</a> </div> </div><div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <span class="grid advertisement">Anzeige</span> <h2 class="header grid__col--12"> Inside Fonds </h2> <div class="grid__col--12"> <table class="table"> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 18.12.25<div class="funds_investmentcompany_logo_28"></div> </td> <td class="table__td" > <a target="_blank" rel="sponsored noopener"href="/nachrichten/rubrik/emittentennews" target="_blank" rel="nofollow noopener">Outlook 2026: Asiatische Aktien</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 03.12.25<div class="funds_investmentcompany_logo_28"></div> </td> <td class="table__td" > <a target="_blank" rel="sponsored noopener"href="/nachrichten/rubrik/emittentennews" target="_blank" rel="nofollow noopener">Schroders: Outlook 2026: Robuste Gewinne und anhaltende Investitionen in neue Technologien könnten globale Aktien weiterhin stützen</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 28.11.25<div class="funds_investmentcompany_logo_28"></div> </td> <td class="table__td" > <a target="_blank" rel="sponsored noopener"href="/nachrichten/rubrik/emittentennews" target="_blank" rel="nofollow noopener">Schroders: Outlook 2026: Aktiver Umgang mit Bewertungsrisiken und Suche nach Diversifizierungsmöglichkeiten</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="grid__col--12"> <a class="read-more" href="/nachrichten/rubrik/fondsgesellschaft-news"> mehr <span class="icon icon-arrow-double-right"></span> </a> </div> </div> </article> </div><div id='lgPositionSharesInThisNews'></div><div class='responsivePosition' id='SharesInThisNews'><div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <h2 class="header grid__col--12"> Aktien in diesem Artikel </h2> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> <table class="table"> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > <a href='/aktien/huber_suhner-aktie' title='Huber + Suhner AG'>Huber + Suhner AG</a> </td> <td class="table__td text-right" > 219.00 </td> <td class="table__td text-right" > <span class="colorGreen font-color-green">0.69%</span> </td> <td class="table__td text-right" > <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="lazy" data-original="https://pproxy.finanzen.ch/cst/FinanzenChRedesign/Share/chart.aspx?instruments=4,3038073,4,1&style=minigrau4018&period=OneYear&timezone=W.+Europe+Standard+Time" alt="Huber + Suhner AG" onclick="window.location.href= '/chart/huber_suhner'" style='cursor:pointer' title="Huber + Suhner AG 1 Jahr Chart"/> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </article> </div> </div><div class="box-bg"></div><div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <h2 class="header grid__col--12">Meistgelesene Nachrichten</h2> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> <table class="table"> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen" href="/nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-experten-zu-verkaufen-1036006514">Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten" href="/nachrichten/aktien/buffett-schock-5-worte-des-star-investors-die-anleger-nicht-uebersehen-sollten-1036028927">Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Abend an" href="/nachrichten/aktien/beyond_meat-aktie-kursbewegung-20-04-2026-1035062895">Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Abend an</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen" href="/nachrichten/aktien/aktien-von-rheinmetall-renk-hensoldt-&-tkms-rheinmetall-startet-drohnenboot-produktion-hensoldt-will-voith-mitarbeiter-einstellen-1036037370">Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="SMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus" href="/nachrichten/aktien/boerse-aktuell-20-04-2026-1036036709">SMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf" href="/nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-die-experten-zum-kauf-1036006512">Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Nestlé Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Nestlé" href="/nachrichten/aktien/nestle-aktie-kursbewegung-20-04-2026-1031805292">Nestlé Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Nestlé</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Neutral von JP Morgan Chase & Co. für SAP SE-Aktie" href="/nachrichten/aktien/neutral-von-jp-morgan-chase-co-fuer-sap-se-aktie-1036036874">Neutral von JP Morgan Chase & Co. für SAP SE-Aktie</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti uneinheitlich: Pause nach der Kursrally nur bei einigen Branchenvertretern" href="/nachrichten/aktien/aktien-von-d-wave-ionq-und-rigetti-uneinheitlich-pause-nach-der-kursrally-nur-bei-einigen-branchenvertretern-1036037670">Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti uneinheitlich: Pause nach der Kursrally nur bei einigen Branchenvertretern</a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a title="Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet" href="/nachrichten/aktien/aktien-von-lufthansa-und-co-unter-druck-was-die-fluggesellschaften-belastet-1036035213">Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </article> </div><div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <h2 class="grid__col--12 header">Top-Rankings</h2> <div class="grid__col--12 grid--vertical-scrolling"> <table class="table"> <tbody class="table__tbody"> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="/nachrichten/aktien/kw-16-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1035998926"><div class="topranking-image"><img class="top_ranking_teaser lazy" alt="" src="https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg"/></div><div> <strong>KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche</strong><br/>Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...<br/><span class="image_source">Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com</span></div></a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="/nachrichten/aktien/kw-16-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1035998938"><div class="topranking-image"><img class="top_ranking_teaser lazy" alt="" src="https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg"/></div><div> <strong>KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX</strong><br/>Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...<br/><span class="image_source">Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com</span></div></a> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td"> <a href="/nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-16-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1035998940"><div class="topranking-image"><img class="top_ranking_teaser lazy" alt="" src="https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg"/></div><div> <strong>Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan</strong><br/>Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...<br/><span class="image_source">Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com</span></div></a> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="grid__col--12"> <div class="text-left"> <a href="/top_ranking" class="read-more">Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.<span class="icon icon-arrow-double-right"></span></a> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="adnz-ad-placeholder adnz-ad-placeholder--google" id="adnz_google_right_1"></div> <div class="thanos"> <article class="grid grid--with-spacer"> <div class="grid__row"> <h2 class="header grid__col--12">Börse aktuell - Live Ticker</h2> <a class="grid__col--12 grid--d-grid" href="/nachrichten/aktien/boerse-aktuell-21-04-2026-1036041428"> <strong>SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich</strong> </a> <p class="grid__col--12 instrument-description">Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen im Dienstagshandel voraussichtlich Gewinne. Die Börsen in Fernost schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.</p> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </main> <!-- Page Footer --> <footer class="page-footer arishem"> <div class="page-footer__placements"> <div class="page-footer__zero"> <div class="page-footer__zero-image"> <img src="https://images.finanzen.ch/Images/b_partner/Plus500/logo-footer.png" loading="lazy" alt="Plus 500" width="100" height="100" class="page-footer__zero-badge img-responsive" style="max-width:100px" /> </div> <div class="page-footer__header">Trading mit einem Plus</div> <div class="page-footer__text"> Nutze beim Trading exklusive Handelsdaten und die Weisheit der Masse, um Deine Handelsstrategie zu optimieren. </div> <div class="page-footer__zero-logo display-flex align-items--end justify-content--end"> <span class="grid advertisement">Anzeige</span> </div> <div class="page-footer__zero-link display-flex align-items--end"> <a href="https://g.finanzen.net/p500-fch_056-web-integration-all-footer" target="_blank" rel="noopener" style="--sg-button-flat-default-background: rgb(17, 175, 255); --sg-button-border-color: rgb(17, 175, 255); --sg-button-flat-hover-background: rgb(17,155,255); --sg-button-flat-default-color: #fff; border: 2px solid rgb(17,125,255); --sg-button-flat-hover-color: #fff; background: rgb(17,155,255); color: #fff; " class="button button--stretch-md"> <span>Gleich loslegen</span> </a> </div> <div style="height:2rem;"></div> <div style="position: absolute; display: flex; align-self: flex-end;"> <span class="grid advertisement">CFD service. Your capital is at risk.</span> </div> </div> <div class="page-footer__mobile-apps"> <div class="page-footer__apps"> <div class="page-footer__header">finanzen.ch App</div> <div class="page-footer__col"> <a class="page-footer__apps-badge" href="https://apps.apple.com/ch/app/finanzen-ch-b%C3%B6rse-aktien/id525412246" target="_blank" rel="noopener"> <span class="logo logo-apple-store"></span> </a> <a class="page-footer__apps-badge" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.finanzen.ch" target="_blank" rel="noopener"> <span class="logo logo-google-play-store"></span> </a> </div> </div> <img src="https://images.finanzen.ch/Images/app-screen.png" loading="lazy" alt="finanzen.ch App" width="105" height="137" class="page-footer__mobile-image" /> </div> </div> <div class="page-footer__first-row"> <div class="page-footer__company"> <div class="page-footer__header">Unternehmen</div> <div class="page-footer__col"> <a class="page-footer__link" href="/kontakt">Kontakt</a> <a class="page-footer__link" href="https://www.finanzennet.gmbh/ ">Karriere</a> <a class="page-footer__link" href="https://www.finanzen.net/presse/ ">Presse</a> <a class="page-footer__link" href="/sitemap">Sitemap</a> </div> </div> <div class="page-footer__service"> <div class="page-footer__header">Service</div> <div class="page-footer__col"> <a class="page-footer__link" href="https://hilfe.finanzen.net/hc/de" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hilfe</a> <a class="page-footer__link" href="/werbung">Werben</a> </div> </div> <div class="page-footer__info"> <div class="page-footer__header">Informationen</div> <div class="page-footer__col"> <a class="page-footer__link" href="/impressum">Impressum</a> <a class="page-footer__link" href="/datenschutz">Datenschutz</a> <a class="page-footer__link" href="/disclaimer">Disclaimer</a> <a class="page-footer__link" href="/agb">AGB</a> <a class="page-footer__link" id="footerPrivacySettings">Privatsphäre-Einstellungen</a> </div> </div> <div class="page-footer__social"> <div class="page-footer__header">Folgen Sie uns auf</div> <div class="page-footer__social-button"> <a href="https://www.facebook.com/finanzen.ch" target="_blank" rel="noopener" class="button button--with-icon button--pill button--flat border-color-brand-facebook"> <span class="icon icon-social-media-facebook font-color-brand-facebook"></span> </a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0SfuDptovS05L3JjXSHjBg" target="_blank" rel="noopener" class="button button--with-icon button--pill button--flat border-color-brand-youtube"> <span class="icon icon-social-media-youtube font-color-brand-youtube"></span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/company/finanzen-ch" target="_blank" rel="noopener" class="button button--with-icon button--pill button--flat border-color-brand-linkedin"> <span class="icon icon-social-media-linkedin font-color-brand-linkedin"></span> </a> <a href="https://www.instagram.com/finanzen.suisse/" target="_blank" rel="noopener" class="button button--with-icon button--pill button--flat border-color-brand-instagram"> <span class="icon icon-social-media-instagram font-color-brand-instagram"></span> </a> <a href="/rss" class="button button--with-icon button--pill button--flat border-color-brand-rss"> <span class="icon icon-rss font-color-brand-rss"></span> </a> </div> </div> </div> <div class="page-footer__second-row"> <div class="page-footer__header">Quick Links</div> <div class="page-footer__quick-col"> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/smi">Aktien SMI</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/spi">SPI</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/sli">SLI</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/smim">SMIM</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/dax">DAX</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/euro_stoxx_50">EuroStoxx 50</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/dow_jones">Dow Jones</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/nasdaq_100">Nasdaq 100</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/nikkei_225">Nikkei 225</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/liste/s&p_500">S&P 500</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/index/smi">SMI</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/rohstoffe/goldpreis">Goldpreis</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/aktienkurse">Aktien</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/devisen">Devisen</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/devisen/us_dollar-schweizer_franken-kurs">Dollarkurs</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/devisen/euro-schweizer_franken-kurs">Eurokurs</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/rohstoffe/silberpreis">Silberpreis</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/fonds">Fonds</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/derivate">Strukturierte Produkte </a> <a class="page-footer__quick-link" href="/rohstoffe">Rohstoffe</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/myfinanzen">Portfolio</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/waehrungsrechner">Währungsrechner</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/rohstoffe/oelpreis">Ölpreis</a> <a class="page-footer__quick-link" href="/leitzinsen">Leitzins</a> </div> </div> <div class="page-footer__third-row"> <div class="page-footer__copyright"> Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Kursinformationen von SIX Financial Information. Verzögerung Deutsche Börse: 15 Min., Nasdaq, NYSE: 20 Min. © 1999-2026 finanzen.net GmbH </div> </div> </footer> <div id="ivw_container"></div> <script async src="https://pproxy.finanzen.ch/v2/script/finanzen/finanzench"></script> <script src="https://script.finanzen.ch/Content/Scripts/portfolio.js?v=20260420.1"></script><script src="https://script.finanzen.ch/Content/Scripts/jVal/jVal.js?v=20260420.1"></script><script src="https://script.finanzen.ch/Content/Scripts/Validation.js?v=20260420.1"></script> <!--id:wn0ldwk0003NT--> <script src="https://script.finanzen.ch/Content/Scripts/MDSnG/Config.min.js?v=20260420.1"></script> <script src="https://script.finanzen.ch/Content/Scripts/MDSnG/min/clientApi.min.js?v=20260420.1"></script> <script type="text/javascript"> var mdsngStarter = document.getElementById("mdsng_starter"); if (!!mdsngStarter && "clientApi" in window === false) { clientApi = new MDSnG.ClientApi(); clientApi.connect(); } // start the clientApi on load event if it is not already started window.addEventListener('load', function () { if ("clientApi" in window === false) { clientApi = new MDSnG.ClientApi(); clientApi.connect(); if (window.buildChart) { try { if (!!window.settings !== false && !!window.settings.isBuildchartRun === false) { buildChart(settings.Settings); settings["isBuildchartRun"] = true; } } catch (e) { } } } }, false); </script> </body> </html>