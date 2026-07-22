Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.07.2026 06:45:05
HUBER+SUHNER stärkt Prüf- und Messtechnikgeschäft mit Akquisition von Ingun
|
HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Ankauf
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 22.07.2026
Als führender Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen ergänzt Ingun das Portfolio von HUBER+SUHNER durch komplementäre Technologien und zusätzlichen Kundenzugang.
Reto Bolt, COO Industriesegment bei HUBER+SUHNER, fügt hinzu: „Mit Ingun erweitern wir unser Produktangebot und unsere technologischen Fähigkeiten in einem Markt mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Nachdem wir bereits viele Jahre lang partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, freuen wir uns darauf, das Team von Ingun in unserer Gruppe zu begrüssen.“
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2369528
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369528 22.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
06:45
|HUBER+SUHNER stärkt Prüf- und Messtechnikgeschäft mit Akquisition von Ingun (EQS Group)
|
06:45
|HUBER+SUHNER strengthens test and measurement business through acquisition of Ingun (EQS Group)
|
21.07.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.07.26
|SIX-Handel SPI am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
14.07.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Börse Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: Am Dienstagmittag Gewinne im SPI (finanzen.ch)