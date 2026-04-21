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21.04.2026 08:30:13

HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk

Huber + Suhner
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HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Sonstiges
HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk

21.04.2026 / 08:30 CET/CEST

21.04.2026

HUBER+SUHNER kündigt an, die bereits enge Zusammenarbeit mit Microsoft Azure Fiber mit weiteren Investitionen in die Produktionskapazitäten zur Beschleunigung des Rollouts von Hollow Core Fiber (HCF)-Kabel- und Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen zu verstärken. Im Rahmen der Zusammenarbeit geht HUBER+SUHNER davon aus, dass die Produktionsmengen mit dem Einsatz von HCF in weiteren Microsoft Azure-Regionen schrittweise ansteigen werden.

<div> <p style="vertical-align: middle;"><span><span><span style="vertical-align: middle;">Seit 2017 arbeitet HUBER+SUHNER eng mit dem Azure</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">Team (vormals Lumenisity, ein Spin</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">out der Universität von Southampton) in Romsey (Grossbritannien) zusammen, um innovative HCF</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">Kabel</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;"> und Steckerlösungen zu entwickeln und zu fertigen. Diese Lösungen sind bereits im Azure</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">Netzwerk im Einsatz. Varianten mit höherer Kapazität, die die zukünftige Skalierung der HCF</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">gestützten Cloud</span><span style="vertical-align: middle;">-</span><span style="vertical-align: middle;">Infrastruktur von Microsoft fördern, befinden sich in der Entwicklung.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">HUBER+SUHNER und Microsoft haben eine Reihe von robusten Kabelsystemen für den Einsatz im </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3b15f9632a7ed2ad0a395ed2dae84165&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;">Aussen- (outside plant: OSP) und Innenbereich (inside plant: ISP)</a><span style="vertical-align: middle;"> konzipiert und für den Feldeinsatz zertifiziert. Parallel dazu wird gemeinsam die Entwicklung der nächsten Generation von HCF-Kabeln mit höherer Faserdichte vorangetrieben, um zukünftige Anforderungen des Azure-Netzwerks zu erfüllen. In der Produktionsstätte von HUBER+SUHNER in Herisau (Schweiz) wurden spezielle Prozesse implementiert, um HCF in verseilte Multi Loose Tube (MLT)-Kabel zu integrieren, mit Kapazität für eine Produktionsausweitung </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c8bc6bf39122fdd72a8d90e05f1d292&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;">im Zuge des Ausbaus der Faserproduktion</a><span style="vertical-align: middle;"> von Microsoft Ökosystem-Partnern.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">Darüber hinaus hat HUBER+SUHNER einen innovativen HCF-Steckverbinder entwickelt, der speziell für die Anforderungen von Hyperscale- und Metro-Netzwerk-Umgebungen ausgelegt ist. Diese patentierten HCF-Steckverbinder befinden sich in Serienproduktion bei HUBER+SUHNER Cube Optics in Mainz (Deutschland). Das Unternehmen investiert weiter in den Ausbau der Fertigungskapazitäten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Mit qualifizierten Designs bei HCF-Kabeln sowie -Steckverbindern erweitert HUBER+SUHNER ihr HCF-Produktportfolio, um vollständig integrierte Ende-zu-Ende-Konnektivitätslösungen anzubieten.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;"><strong>Langjährige Zusammenarbeit</strong></span><br/><span style="vertical-align: middle;">„HUBER+SUHNER ist stolz darauf, Microsoft bei der Skalierung von HCF-Konnektivitätslösungen für den grossflächigen Einsatz zu unterstützen. Aufsetzend auf unseren Stärken von Innovation und Qualität erwarten wir im Zuge der zunehmenden Anwendung weitere Fortentwicklungen unseres HCF-Konnektivitätsportfolios“, sagt Jürgen Walter, COO Segment Kommunikation bei HUBER+SUHNER. „Wir freuen uns, gemeinsam die Zukunft der Cloud-Konnektivität zu gestalten und das volle Potenzial von HCF zu erschliessen.“</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">„Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit mit HUBER+SUHNER, die uns geholfen hat, die HCF-Technologie von der Forschung bis zum operativen Einsatz im Microsoft Azure-Netzwerk voranzutreiben“, sagt Colin Wallace, GM Cloud Network Engineering bei Microsoft Azure. „Die HCF-Kabel- und Steckverbindungstechnologien sind bereits im Einsatz und übertragen schon heute Live-Datenverkehr über Azure HCF-Verbindungen. Die integrierten Fähigkeiten werden uns dabei helfen, Konnektivitätslösungen für zukünftige Cloud- und KI-Netzwerkinfrastruktur gemeinsam schnell zu entwickeln und zu skalieren.“</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;"><strong>Warum HCF wichtig ist</strong></span><br/><span style="vertical-align: middle;">Die Leistungsfähigkeit optischer Netzwerke kann durch HCF grundlegend verändert werden. Da das Licht in Luft statt in Glas geführt wird, erfolgt eine bis zu 47% schnellere Datenübertragung, was eine latenzarme Kommunikation sowohl innerhalb als auch zwischen Rechenzentren ermöglicht.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">Double Nested Anti Resonant Nodeless Fiber (DNANF) von Microsoft erreicht </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fb9f1c4b7b6e58cd12191d0901b44fd6&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;">rekordverdächtig geringe</a><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fb9f1c4b7b6e58cd12191d0901b44fd6&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;"><span style="vertical-align: middle;"><u> </u></span></a><span style="vertical-align: middle;">Dämpfungswerte und eine deutlich höhere Einkoppelleistung als herkömmliche Single Mode Glasfasern (SMF), womit die Notwendigkeit von optischer Verstärkung in Metro-Netzwerken reduziert oder sogar ganz eliminiert wird.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">Der Einsatz eines vollständig auf HCF gestützten Netzwerks bietet erhebliche wirtschaftliche Vorteile für Rechenzentren der nächsten Generation, darunter eine grössere Standortflexibilität zur Senkung von Energie- und Standort-Kosten sowie eine höhere Effizienz beim verteilten KI-Training aufgrund der geringeren Latenzzeit zwischen den Rechenclustern.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;"><strong>Bewältigung der Konnektivitätsherausforderungen von HCF</strong></span><br/><span style="vertical-align: middle;">Für den breiten Einsatz von HCF müssen mehrere praktische Herausforderungen gemeistert werden. Neben robusten Kabeldesigns, die verlustarme Übertragungseigenschaften mit sich bringen, sind auch Anschlusslösungen erforderlich, die die HCF-Faserstirnfläche schützen und sich nahtlos in bestehende SMF-Infrastrukturen und -Geräte integrieren lassen, um Ende-zu-Ende-Kommunikationssysteme einfach in grossem Massstab aufbauen und betreiben zu können.</span><br/><br/><span style="vertical-align: middle;">Die hochperformanten HCF-Steckverbinder von HUBER+SUHNER wandeln das Licht aus dem HCF-Kern für standardisierte SMF LC/UPC und LC/APC Stecker-Schnittstellen mit geringer Dämpfung und niedriger Rückreflexion um, während sie gleichzeitig die empfindliche Hollow Core-Mikrostruktur zuverlässig gegen Umwelteinflüsse abdichten. Ausgelegt für hohe optische Leistung, erlauben die HCF-Steckverbinder von HUBER+SUHNER eine einfache Installation und Inbetriebnahme von HCF-Übertragungssystemen.</span></span></span><!-- sh_cad_4 --></p> </div> </div><div markup="contact"><p><span><span><span>HUBER+SUHNER AG<br/> Christiane Jelinek<br/> Chief Communications Officer<br/> Tumbelenstrasse 20<br/> 8330 Pfäffikon ZH<br/> Schweiz<br/><br/> +41 44 952 25 60<br/><a href="mailto:pressoffice@hubersuhner.com" style="text-decoration: underline;">pressoffice@hubersuhner.com</a></span><br/><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=26308e4263e61fb7a47f334998505947&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;"><span><span style="text-decoration: none;">hubersuhner.com</span></span></a></span></span><!-- sh_cad_5 --></p> </div></div> <br/><hr/><p> Ende der Medienmitteilungen<br/> Originalinhalt anzeigen: <a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7b072d20e25a39bd2fa979b9259453ac&application_id=2311638&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" target="_blank">EQS News</a> <!-- sh_cad_6 --></p> <hr/></td> </tr></table><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Sprache:</td> <td align="left" valign="top">Deutsch</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Unternehmen:</td> <td align="left" valign="top">HUBER+SUHNER AG </td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Tumbelenstrasse 20</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">8330 Pfäffikon ZH</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Schweiz</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Internet:</td> <td align="left" valign="top">www.hubersuhner.com</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">ISIN:</td> <td align="left" valign="top">CH0030380734</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Valorennummer: </td> <td align="left" valign="top">3038073 </td> </tr><tr><td align="left" valign="top">Börsen:</td> <td align="left" valign="top">SIX Swiss Exchange</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">EQS News ID:</td> <td align="left" valign="top">2311638</td> </tr></table><br/><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"/> </tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"> </td> </tr><tr><td align="left" valign="top">Ende der Mitteilung</td> <td align="left" valign="top">EQS News-Service</td> </tr></table><table border="0" width="600" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> <hr/></td> </tr></table><!-- sh_cad_7 --><p> 2311638  21.04.2026 CET/CEST </p> <img src="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2311638&application_name=news&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a" alt="" width="0" height="0" border="0"/> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <script> if (!$(".news-content img").hasClass("img-responsive")) { $(".news-content img").addClass("img-responsive"); } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk", "datePublished": "2026-04-21T06:30:13.0000000Z", "mainEntityOfPage": "https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524", "author": { "@type": "Organization", "name": "EQS Group" }, "publisher": { "@type": 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<td class="table__td" > 08:30<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/huber+suhner-starkt-die-zusammenarbeit-mit-microsoft-zum-weltweiten-ausbau-der-hollow-core-fiber-konnektivitat-im-microsoft-azure-netzwerk-1036041524" title="HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk">HUBER+SUHNER stärkt die Zusammenarbeit mit Microsoft zum weltweiten Ausbau der Hollow Core Fiber-Konnektivität im Microsoft Azure-Netzwerk</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 14.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haetten-anleger-an-einem-huber-suhner-investment-von-vor-3-jahren-verdient-1036018892" title="SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient ">SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren verdient </a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 07.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-titel-huber-suhner-aktie-so-viel-haette-eine-investition-in-huber-suhner-von-vor-einem-jahr-abgeworfen-1035998195" title="SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen">SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen</a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 02.04.26<div class="news_reads" title="sehr häufig gelesen"><div class="percent_80"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-wert-huber-suhner-aktie-mit-dieser-dividende-bereitet-huber-suhner-anlegern-eine-freude-1035989654" title="SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude">SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Huber + Suhner Anlegern eine Freude</a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 01.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/annual-general-meeting-of-huber+suhner-ag-shareholders-endorse-all-proposals-1035987083" title="Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals">Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG: Shareholders endorse all proposals</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 01.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/generalversammlung-huber+suhner-ag-aktionare-genehmigen-alle-antrage-1035987084" title="Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge">Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr class="table__tr"> <td class="table__td" > 01.04.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td class="table__td" > </td> <td class="table__td" > <a href="/nachrichten/aktien/spi-aktuell-anleger-lassen-spi-am-mittag-steigen-1035984960" title="SPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen">SPI aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen</a> <span class="news_source">(finanzen.ch)</span> </td> </tr> </table> </div> </div> <div class="grid__col--12"> <a href="/nachrichten/huber_suhner" title="Nachrichten zu Huber + Suhner AG" class="read-more">mehr Nachrichten <span class="icon icon-arrow-double-right"></span></a> </div> </div> </article> </div> <script> $('#news-list-navigation li').click(function () { if (this.id != "helpNews") { updateNewsTable(this.id); } else { insertNewsHelp(); } }); function updateNewsTable (selectedId) { var news, topNews; if (selectedId == "allNews") { news = 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