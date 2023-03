Huber+Suhner schliesst öffentliches Aktienrückkaufprogramm ab

Herisau (awp) - Der Komponenten-Hersteller Huber+Suhner hat sein 2021 lanciertes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Insgesamt seien via eine zweite Handelslinie an der SIX 1,01 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von CHF 80,61 je Aktie zurückgekauft worden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Dadurch werde eine nachhaltige Verdichtung des Gewinns pro Aktie erzielt.

Das Ostschweizer Industrieunternehmen hatte im Oktober 2021 angekündigt, über einen Zeitraum von maximal drei Jahren bis zu 5 Prozent der Namenaktien oder gut 1 Million Titel zurückzukaufen. Die unter dem Programm erworbenen Aktien werden nun an der nächsten ordentlichen Generalversammlung im März 2024 zur Vernichtung vorgeschlagen.

tp/