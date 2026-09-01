Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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01.09.2026 06:45:03
HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab
|
HUBER+SUHNER AG
/ Schlagwort(e): Ankauf
01.09.2026
Ingun trägt komplementäre Technologien bei, verbreitert den Kundenzugang und stärkt die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen.
HUBER+SUHNER gibt heute bekannt, dass die Übernahme der Ingun Prüfmittelbau GmbH und der Ingun International GmbH mit ihren Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie des Unternehmens, in attraktiven hochdifferenzierten Märkten profitabel zu wachsen.
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391252
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2391252 01.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
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06:45
|HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER successfully completes acquisition of Ingun (EQS Group)
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25.08.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
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18.08.26
|Huber+Suhner-Aktie verliert kräftig: Ausbau der Kapazitäten drückt Gewinn (AWP)
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18.08.26
|Börse Zürich: SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
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18.08.26
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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18.08.26
|Huber+Suhner-Aktien brechen nach unerwartet schwachen Zahlen ein (AWP)