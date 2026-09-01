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Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734

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01.09.2026 06:45:03

HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab

Huber + Suhner
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HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Ankauf
HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab

01.09.2026 / 06:45 CET/CEST

01.09.2026

Ingun trägt komplementäre Technologien bei, verbreitert den Kundenzugang und stärkt die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen.

HUBER+SUHNER gibt heute bekannt, dass die Übernahme der Ingun Prüfmittelbau GmbH und der Ingun International GmbH mit ihren Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie des Unternehmens, in attraktiven hochdifferenzierten Märkten profitabel zu wachsen.

Ingun, ein führender Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen mit Hauptsitz in Konstanz (Deutschland), ergänzt das aktuelle Portfolio im Bereich Prüf- und Messtechnik durch komplementäre Technologien und verbreitert den Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten. Unterstützt durch gut ausgerichtete Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten stärkt dies die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen für Hochfrequenz-, digitale und Energieanwendungen. Das Portfolio von Ingun umfasst gefederte Kontaktstifte, Prüfadapterkits sowie kundenspezifisches Zubehör und ermöglicht unter anderem die zuverlässige Prüfung von Leiterplatten, elektronischen Geräten, Steckverbindern und Batterien.

Wie in der Mitteilung vom 22. Juli 2026 kommuniziert, wird Ingun als Geschäftseinheit innerhalb des Industriesegments von HUBER+SUHNER geführt.

 

Termine

18. September 2026 Kapitalmarkttag (Pfäffikon ZH)
20. Oktober 2026 Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate) 2026 
21. Januar 2027 Auftragseingang und Nettoumsatz (12 Monate) 2026 
16. März 2027 Geschäftsbericht 2026, Medien- und Analystenkonferenz und Webcast
07. April 2027 Generalversammlung (Rapperswil SG)

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valorennummer: 3038073
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2391252

 
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2391252  01.09.2026 CET/CEST

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