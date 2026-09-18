Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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18.09.2026 06:45:03
HUBER+SUHNER präsentiert Strategie und Wachstumspotenzial am Kapitalmarkttag 2026
|
HUBER+SUHNER AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
18.09.2026
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die drei Segmente Industrie, Kommunikation und Transport mit ihren Märkten, Lösungen und Technologien.
Im Rahmen des Kapitalmarkttags 2026 in Pfäffikon ZH gibt HUBER+SUHNER heute vor mehr als 60 Investoren, Analysten und Medienvertretern Einblick in die strategischen Prioritäten und Wachstumsinitiativen des Unternehmens. Im Fokus stehen die langfristigen Chancen durch Entwicklungen wie künstliche Intelligenz (KI), Elektrifizierung und Sicherheit – sowie die Akquisition von Ingun, einem führenden Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen.
Die Präsentation (engl.) des Kapitalmarkttags 2026 ist unter Kapitalmarkttag - HUBER+SUHNER abrufbar.
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2400282
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2400282 18.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
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06:45
|HUBER+SUHNER präsentiert Strategie und Wachstumspotenzial am Kapitalmarkttag 2026 (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER presents strategy and growth potential at Capital Market Day 2026 (EQS Group)
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16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
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15.09.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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08.09.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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07.09.26
|SIX-Handel SPI letztendlich leichter (finanzen.ch)
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07.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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01.09.26
|Huber+Suhner-Aktie fällt deutlich: Übernahme von Ingun abgeschlossen (AWP)