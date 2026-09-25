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25.09.2026 06:45:05

HUBER+SUHNER plant Akquisition des Connected Intelligence-Geschäfts von Motion Applied zur Erweiterung des Angebots für Bahnkommunikation

Huber + Suhner
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HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Ankauf
HUBER+SUHNER plant Akquisition des Connected Intelligence-Geschäfts von Motion Applied zur Erweiterung des Angebots für Bahnkommunikation

25.09.2026 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 25.09.2026

Mit der Übernahme wird das Unternehmen seine Fähigkeiten um Software verbreitern und unternimmt damit einen wichtigen Schritt hin zu integrierten Konnektivitätssystemen für den Transportmarkt.

HUBER+SUHNER hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Connected Intelligence-Geschäfts von Motion Applied Limited, einem britischen Anbieter von Konnektivitätslösungen für mobile Anwendungen, unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Die Akquisition entspricht der Strategie von HUBER+SUHNER, gezielt in attraktive, technologiegetriebene Wachstumsmärkte zu investieren. Mit Connected Intelligence, bekannt für die aus dem Motorsport heraus entwickelte Fleet Connect-Plattform, stärkt das Unternehmen seine Wachstumsinitiative Kommunikationslösungen für den Schienenverkehr und ergänzt sein bestehendes Hardwareangebot – darunter Bahnantennen, Ethernet- und Koaxialkabelbaugruppen sowie Switches und Access Points für die Kommunikation an Bord und mit der Strecke – um Softwarekompetenzen. Damit kann HUBER+SUHNER Kunden künftig integrierte End-to-End-Lösungen für die nächste Generation der Bahnkommunikation aus einer Hand anbieten.

In den letzten Jahren haben HUBER+SUHNER und Connected Intelligence bereits erfolgreich an Kundenprojekten für Bahnbetreiber wie Deutsche Bahn in Deutschland, Brightline und Amtrak in den USA sowie Avanti West Coast, Network Rail und c2c in Grossbritannien zusammengearbeitet. Connected Intelligence mit Sitz in Woking, Grossbritannien, beschäftigt etwa 45 Mitarbeitende. Nach Abschluss der Transaktion wird das Geschäft aus Motion Applied herausgelöst und in das Transportsegment von HUBER+SUHNER integriert.

Drew Nixon, COO Transportsegment bei HUBER+SUHNER, sagt: „Zuverlässige Kommunikation im Schienenverkehr erfordert ein nahtloses Zusammenspiel von Hardware und Software – sowohl für den effizienten Bahnbetrieb als auch für das Fahrgasterlebnis an Bord. Kunden suchen zunehmend nach Gesamtlösungen. Mit dem Connected Intelligence-Team und seinen Kompetenzen können wir sie künftig noch umfassender unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in der Gruppe willkommen zu heissen.“

Samir Maha, CEO von Motion Applied, sagt: „Connected Intelligence hat aus Motorsporttechnologie eine führende Konnektivitätslösung entwickelt. Die Transaktion schafft die Grundlage für die nächste Wachstumsphase. HUBER+SUHNER ist ein langjähriger Partner mit sehr gut ergänzenden Kompetenzen, und ich bin überzeugt, dass sich das Geschäft als Teil der Gruppe erfolgreich weiterentwickeln wird. Motion Applied konzentriert sich weiterhin auf seine Kerntechnologien in Motorsport und Elektrifizierung für bestehende Kunden und neue Märkte.“
 

Termine

20. Oktober 2026 Auftragseingang und Nettoumsatz 2026 (9 Monate)
21. Januar 2027 Auftragseingang und Nettoumsatz 2026 (12 Monate) 
16. März 2027 Geschäftsbericht 2026, Medien- und Analystenkonferenz und Webcast
07. April 2027 Generalversammlung (Rapperswil SG)

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valorennummer: 3038073
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2405080

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2405080  25.09.2026 CET/CEST

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