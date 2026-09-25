Huber+Suhner-Aktie: Übernahme von Connected-Intelligence-Geschäft

Transaktion noch unter Vorbehalt

Huber+Suhne r übernimmt das Connected-Intelligence-Geschäft der britischen Motion Applied. Damit baut der Industriekonzern sein Angebot für Bahnkommunikation um Software aus.

Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der üblichen Bedingungen und regulatorischen Genehmigungen, wie Huber+Suhner am Freitag bekanntgab. Angaben zum Kaufpreis machte das Unternehmen nicht. Ein Zeitpunkt für den Abschluss wurde nicht genannt.

Connected Intelligence beschäftigt rund 45 Mitarbeitende

Connected Intelligence entwickelt Konnektivitätslösungen für mobile Umgebungen und ist für die Plattform Fleet Connect bekannt. Das Unternehmen mit Sitz in Woking in Grossbritannien beschäftigt rund 45 Mitarbeitende.

Integration in das Transportsegment geplant

Nach dem Abschluss soll das Geschäft aus Motion Applied herausgelöst und in das Transportsegment von Huber+Suhner integriert werden. Motion Applied will sich nach dem Verkauf auf Motorsport- und Elektrifizierungstechnologie konzentrieren.

Herisau (awp)