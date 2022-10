Huber+Suhner-Aktie springt an: Huber+Suhner wächst auch im dritten Quartal stark - Umsatzprognose angehoben

Für das Gesamtjahr 2022 korrigiert der Komponentenhersteller seine Umsatzguidance deshalb nach oben.

Der Umsatz stieg von Januar bis September um 14 Prozent auf 732,7 Millionen Franken, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik am Montag mitteilte. Bereinigt um den Einfluss von Währungen und der Kupferpreise lag das Umsatzwachstum gar bei 15 Prozent. Geografisch war der Anstieg breit auf alle Regionen abgestützt.

Trotz dem bereits hohen Vorjahreswert wuchs auch der Auftragseingang nochmals um 2 Prozent auf 757,0 Millionen Franken. Die Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Auch die Umsatzerwartungen hat Huber+Suhner übertroffen.

Nachfrage im Energiebereich hoch

In der Industrie verzeichnete vor allem das Teilsegment Energie das stärkste Umsatzwachstum. Aber auch im Bereich Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik verringerte sich der Rückstand aus dem ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode etwas.

Das umsatzstärkste Segment Kommunikation erzielte im dritten Quartal derweil eine ungebrochen dynamische Nachfrage wegen des Ausbaus des neuen Mobilfunkstandard 5G. Dagegen verlangsamte sich das Wachstum im Markt für Rechenzentren. Im Segment Transport setzt sich die positive Entwicklung im Bereich Automotive dagegen fort.

Umsatztechnisch verzeichneten alle Segmente ein Wachstum von mindestens 10 Prozent, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Segment Kommunikation stiegen die Verkäufe gar um rund einen Fünftel.

Frage nach Energiesicherheit

Bisher gelang es Huber+Suhner, den Herausforderungen wie Lieferengpässen, dem starken Franken sowie der hohen Inflation zu trotzen. Neu hinzu gekommen sei nun auch die Sorge um eine gesicherte Energieversorgung der europäischen Standorte, heisst es weiter.

Aufgrund der guten Ergebnisse passt Huber+Suhner seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aber nach oben an. Neu will das Ostschweizer Unternehmen den Umsatz 2022 um mindestens 8 Prozent steigern (2021: 863 Millionen Fr.). Zuvor peilte Huber+Suhner ein Wachstum von 6 bis 8 Prozent an. Die EBIT-Marge soll unverändert zwischen 10 und 12 Prozent liegen.

Das Wertpapier von Hubert+Suhner steigt an der SIX zwischenzeitlich um 3,54 Prozent auf 87,80 Franken an.

Herisau (awp)